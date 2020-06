El puertorriqueño Félix ‘La Sombra’ Caraballo necesitó una media hora adicional y una segunda subida a la báscula hoy para cumplir con el peso fijado de 130 libras para su pelea de esta martes ante Shakur Stevenson, en la que será la primera cartelera de boxeo profesional en los Estados Unidos en tiempos de la pandemia del coronavirus.

Apuntado para la pelea estelar del programa que será transmitido por ESPN y que no contará con público en las gradas, Caraballo cumplió con el peso y así podrá combatir en el combate que no será titular, pues ambos boxeadores acordaron pelear en las 130 libras, cuatro por arriba del cetro de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo que ostenta Stevenson.

PUBLICIDAD

“Pelear con Shakur va a ser interesante. No puedo dejar pasar esta oportunidad. He entrenado duro, y voy a darlo todo. Voy a hacer mi trabajo e intentaré conseguir esa victoria para Puerto Rico”, dijo Caraballo en citas provistas por Top Rank tras el pesaje de hoy.

La aparición de Caraballo será la primera de un boxeador boricua en tiempos de la pandemia del coronavirus. Combatirá ante un rival que luce siempre en progreso y quien en enero del pasado año derrotó al boricua Christopher ‘Pitufo’ Díaz.

La pelea será parte de un programa que ESPN televisará desde las 7:00 p.m.

Shakur Stevenson y Félix 'La Sombra' Caraballo pelearán en un peso acordado. La pelea no es por el título.

En otros combates pelearán los pesos pesados Jared Anderson vs. Johnnie Langston, y Guido Vianello vs. Don Haynesworth. Además en el peso mediano combatirán Quatavious Cash vs. Calvin Metcalf, y en el peso plma Robeisy Ramírez vs. Yeuri Andújar.

Como ya previamente publicó Primera Hora, Stevenson dijo sentirse confiado de que podrá derrotar a Caraballo, de quien dijo en suprema confianza: "Solo vi como un asalto de sus peleas. Vi todo lo que necesitaba ver en ese asalto y vi que hay muchas lagunas en su juego, así que voy a exponerlo. Me di cuenta de que no está cerca de mi nivel”. Finalmente, el promotor del combate, Bob Arum, celebró hoy que el boxeo está de regreso este martes. “¡Estamos de regreso! Este es momento especial. El boxeo está de vuelta después de tres meses sin acción. Estoy muy orgulloso de que Top Rank sea el primer promotor en traer el boxeo de regreso. Tenemos un gran espectáculo el 9 de junio, luego continuamos con prácticamente dos y tres carteleras de boxeo en vivo a la semana. El boxeo está de vuelta, créeme, más grande que nunca. Y en este período de dos meses en junio o julio, donde parece que no habrá baloncesto de la NBA, ni beisbol de las Mayores, la atención se centrará en el deporte del boxeo, y con los combates que hemos alineado, creemos que el público estará nuevamente entusiasmado con el nivel competitivo en el deporte”.