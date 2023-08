El nicaragüense Carlos Buitrago quiso darse otra oportunidad para disputar un título mundial en las 108 libras. Tal vez sería la última antes de entrar de lleno hacia completar sus estudios en Derecho.

Este sábado, enfrentará al puertorriqueño Ángel “Tito” Acosta a 10 asaltos durante la función de boxeo rentado en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. Los púgiles pelearon en el 2018 cuando Acosta arriesgó el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El boricua ganó por nocaut técnico en el duodecimo asalto.

Buitrago está convencido que la historia será distinta en la secuela.

“Sabemos que somos dos peleadores veteranos en esto. En la primera ocasión estábamos haciendo un buen espectáculo, pero él (Acosta) sabe que no quería seguir peleando en el round 12. No quería salir y lo obligaron. Me arrinconó contra las cuerdas y sin necesidad la pararon. De lo contrario, él iba a abandonar el combate”, recordó el púgil de 30 años.

Buitrago (37-9-1, 21 KO), al igual que Acosta, regresa a las 108 libras después de subir de división. De hecho, en el 2021 peleó en 128 libras y, tan reciente como el pasado junio, combatió en 125.

“Estoy trabajando para poder marcar la categoría. Para ambos estará en juego un título Internacional que es muy bueno, que catapulta para pelear nuevamente por un título mundial nuevamente”, explicó.

“Veremos qué viene en el futuro. Si todo sale bien, nos perfilamos nuevamente por un campeonato del mundo y, si no, sería dedicar más tiempo a mi familia y mi carrera profesional”, agregó.

Buitrago considera un “privilegio” pelear en el Coliseo Roberto Clemente dado el vínculo que tuvo el astro pelotero puertorriqueño con Nicaragua.

“Sabemos que ese hombre dio la vida por el pueblo de Nicaragua y es un mérito ir a pelear en ese coliseo. Será un evento muy espectacular con Oscar Collazo defendiendo su título, Juan Camacho y Tito Acosta contra mí. Será un buen show. Los aficionados no se deben perder el evento por nada de mundo”, concluyó.