La combinación de cuestionables manejos que eventualmente culminaron en demandas con la acumulación de derrotas dentro del ring llevó a que el peso completo puertorriqueño Carlos Negrón perdiera su pasión por el boxeo.

“Tuve muchas desilusiones, sentía que esto (el boxeo) no era para mí”, compartió Negrón desde Miami, Florida, su base de entrenamiento desde hace un año. “Pensé que las cosas eran color de rosa, pero no fue así”.

Negrón entró al boxeo rentado con elevadas expectativas después de una exitosa trayectoria como aficionado que incluyó una participación en los Juegos Olímpicos Pekín 2008. El púgil de seis pies y seis pulgadas de estatura ganó sus 13 compromisos profesionales. Sin embargo, el rumbo tomó un desvío en el 2011 cuando perdió ante Epifanio Mendoza por nocaut técnico.

PUBLICIDAD

Aunque ganó sus próximos siete compromisos para amasar un récord de 20-1, Negrón no encontró su nombre en las clasificaciones de los principales organismos. Luego, vinieron dos derrotas consecutivas, ambas en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, el escenario donde regresará el 7 de marzo para enfrentar al cubano Robert Alonso (19-0-1, 9 KO).

“Cogió peleas porque económicamente tenía que hacerlo. La vida es dura y continúa. Cambié mi pensar. Esas peleas anteriores fueron para tratar de estar económicamente mejor y le perdí un poco de cariño al boxeo. Ahora soy más positivo que es lo que no estaba anteriormente. Entreno duro ya que este mi último tiempo en el boxeo y quiero cerrar bien”, compartió Negrón, natural de Villalba.

Hace un año, el boxeador se mudó a Miami con su esposa. Fue allí donde se encontró con el entrenador Germán Caicedo.

“Nací para esto. Me senté con mi esposa y mi entrenador, hablamos y les dije que le voy a coger el cariño nuevamente, darme otra oportunidad para demostrar que sí puedo. Me puse a pensar que, si estoy en esta posición, es por algo”, aseveró.

Entreno duro ya que este mi último tiempo en el boxeo y quiero cerrar bien -Carlos Negrón / Boxeador de peso completo

A pesar del renovado optimismo, Negrón reconoció que su futuro estará en juego ante Alonso.

“No sé si pueda hacer más peleas o no. Vamos a ver lo que pasa el sábado. Vamos a entrenar y demostrar que sí estoy en ese nivel. No me han salido bien las cosas las dos veces anteriores en el Barclays Center, así que confío la tercera será la vencida”, concluyó.