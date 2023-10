El comediante Chente Ydrach, el productor Idel Vázquez y su casa promotora Gallimbo Sports llevaron a cabo en febrero pasado, junto a Universal Promotions, una cartelera de boxeo como no se había visto por años en Puerto Rico ante un lleno a su capacidad Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Con una pelea estelar entre “Gallo The Producer” y “Rey Charlie”, dos de las figuras más controversiales en las redes sociales, el evento estuvo en boca de todos a nivel isla y el cartel boxístico terminó siendo un ‘sold out’ en el hogar de los Vaqueros de Bayamón.

Tras ocho meses de ausencia, Ydrach anunció que Gallimbo Sports estará regresando al deporte del ensogado este 25 de noviembre, con una cartelera titulada Legacy, en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Sin embargo, este será el primer evento que Gallimbo Sports producirá sin Universal Promotions a diferencia de los cuatro anteriores en los que estuvieron envueltos. Un proceso que no fue nada fácil de concretar, según el youtuber.

“Ha sido un camino bien complicado porque en esta ocasión es nuestra licencia de promotor de boxeo. Yo digo nuestra, pero en realidad es mi socio Idel Vázquez quien tiene la licencia. Y diantre, conseguir los permisos, documentos legales, que la comisión te avale el evento, conseguir el local y los atletas que competirán ha sido un trote bien complicado, que la gente no tiene la menor idea”, confesó Chente en entrevista con Primera Hora.

A pesar de lo difícil que puede llegar a ser el proceso, Ydrach recalcó que Gallimbo Sports está comprometido con el boxeo y apunta a producir alrededor de cuatro carteleras en 2024, la próxima siendo el 20 de enero en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo.

Pero de acuerdo con Ydrach, todo esto comenzó como un vacilón con el fallecido influencer “El Primo de Jincho”, quien padecía de enanismo proporcionado.

“Hace como cinco años, (“El Primo de Jincho”) se hizo famoso con un video en el que decía: ‘Nosotros somos los muchos’, e hizo como un sombreo. En aquel entonces, nosotros tratamos de hacer una cartelera de enanos y él estaba puesto para pelear, pero no conseguimos rivales para él”, recordó el comediante.

En ese momento, el intento de Gallimbo Sports no fue fructífero, pero, en el proceso, crearon conexiones que empezaron a mover la rueda para en un futuro llegar a donde están hoy en día. Y una vez se adentró en el deporte, Chente conoció otro mundo en el que podría crear contenido y contar historias. Precisamente, eso es lo que ha mantenido al comediante de lleno en el boxeo.

“Yo soy un adicto a hacer contenido y, en mi opinión, respetando a todo el mundo que promueve eventos deportivos en Puerto Rico, no se estaba haciendo un trabajo de arrojar luz sobre los atletas. Obviamente, a mí me encanta hacer el evento, ver la gente eufórica, pero a mí me gusta mucho la parte de grabar a los atletas”, contó.

“Me gusta contar esas historias y las peleas son bien fáciles de contar: ‘Este tipo está entrenando porque tiene una pelea tal día, vamos a ver qué pasa’. ‘Okay, ganó, ahora va con este otro tipo’. Como este va a ser nuestro primer evento solos, la idea es crear historias dentro del cartel a través de diferentes peleas”, explicó.

Además de relatar historias sobre los púgiles que resulten ganadores en la noche del 25 de noviembre, Ydrach es fiel creyente de que las historias sobre los perdedores son igual de interesantes.

“Hay grandes historias en la derrota también y eso es otra perspectiva que quiero hacer: cambiar la perspectiva que se tienen sobre las derrotas”, aseguró.

En esta ocasión, el cartel estará confeccionado por boxeadores profesionales y no habrá personalidades de las redes sociales con los guantes puestos como en los eventos pasados. En la estelar, el gurabeño John “La Bestia” Correa se enfrentará al dominicano Alex De La Cruz. Pero eso no significa que Gallimbo Sports ha cerrado la puerta a los carteles encabezados por influencers.

“No hemos cerrado esa puerta, pero es algo que no estamos, activamente, buscando”, sostuvo.

Por otro lado, Ydrach afirmó que no descarta realizar en un futuro cercano promover carteleras de artes marciales mixtas, el deporte que más le apasiona.

“Me encantaría. No hemos hecho ninguna movida al respecto, pero me encantaría. Me emociona un montón y pienso que si México, que es un país boxeador, en un momento tuvo tres campeones de la UFC simultáneos, no veo como una loquera desarrollar talento y, en 10 años, nosotros estar en esa conversación también”, comentó.

Al igual que el boxeo, Chente estará pronto siendo parte de la promoción de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con un programa semanal en el que resaltará a los jugadores y acontecimientos del torneo.

Ydrach, quien se dio a conocer con su pódcast, “Masacote”, en donde entrevistaba a otros comediantes, nunca imaginó que se convertiría en un fiebrú de los deportes de combate y hasta sería parte esencial de la producción de carteleras. No estaba en sus planes, pero como todo lo que le ha gustado en algún momento de su vida, se está empezando a obsesionar.

“Yo soy un tipo bien obsesivo. En un punto de mi vida, me obsesioné con ser DJ, me compré unos platos y practiqué en mi casa miles de horas hasta que creo que me convertí en un buen DJ. No fui famoso y nunca facturé el dinero que creo que me merecía, pero le metí. Lo mismo con los pódcast y lo mismo con la comedia. Me gustaría en algún futuro incluir la promoción de boxeo en la lista de cosas con las que me he obsesionado”, relató Ydrach.

“Yo soy un fiebrú y vivo obsesionado con decirle a la gente: ‘Chequéense esto, esto está gufiau: películas, pódcast, entrevistas y ahora boxeo’“, añadió.