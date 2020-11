José “Chicky” Laureano presidirá durante otro término a la Federación Puertorriqueña de Boxeo, la que este domingo estuvo de proceso eleccionario y eligió como vicepresidente al veterano José Luis Vellón, informó la observadora del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Laureano entró a las elecciones sin competencia para la presidencia. Irá a su segundo término como presidente. Recibió 73 votos de 83 boletas sometidas entre los 120 delegados habilitados a votar, detalló la observadora del proceso, la exlanzadora de sóftbol Ivelisse Echevarría.

Laureano, un exboxeador producto del Albergue Olímpico, logró como presidente en el pasado ciclo olímpico buenos resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, y dos medallas con dos boxeadores en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Aunque no fueron contabilizados, Jorge Rivera obtuvo ocho votos por la presidencia de la Federación, informó Echevarría. Todos los votos de Rivera fueron sometidos por write-in, que son aceptados por el reglamento del organismo, agregó Echevarría. La candidatura de Rivera no fue aprobada por la Federación de Boxeo al no cumplir los requisitos.

Mientras, Vellón fue electo como vicepresidente luego de superar para ese puesto a Manuel Alvarado, quien era el vicepresidente bajo Laureano. Vellón, un pasado presidente del organismo, obtuvo 74 votos versus 7 de Alvarado, detalló Echevarría.

El veterano exboxeador y funcionario fue presidente de la Federación durante dos temporadas, desde el 1998 al 2004 y del 2006 al 2016. Mientras estuvo fuera de la Federación se mantuvo en el ámbito internacional como supervisor de eventos y oficial técnico de la Federación Internacional de Boxeo.

“Agradezco a todos los que me han dado el voto de confianza para llevar a cabo un trabajo más directo con los diferentes clubes y, como en años anteriores, esforzarme a contribuir para el desarrollo del boxeo en Puerto Rico”, dijo Vellón.

Por otro lado, María Evelyn Guzmán fue electa sin competencia como secretaria general de la Federación, informó Echevarría. Obtuvo 72 votos.

Vellón regresa a un puesto en la Federación que presidió en dos previas ocasiones. Ahora es vicepresidente.

Para el puesto de secretario general también hubo votos write-in. Hubo siete votos de ese tipo para Charlotte Ledine, cuya candidatura tampoco fue aprobada por la Federación.

El tesorero electo fue Julio Pizarro sin competencia.

Las elecciones realizadas en la mañana y tarde del domingo también escogieron a los cinco puesto de delegados. Estos fueron Marta Rivera, Gilberto Cintrón, Roberto Rodríguez, Dervis Chévere y Héctor Navarro, informó Echevarría.