José “Chiquiro” Martínez no continuará con sus aspiraciones en el boxeo rentado para darle continuidad a otros intereses fuera del deporte.

El púgil relató que hace un año estableció junto a su esposa Delaina Hernández un centro para el cuido de envejecidos en Las María y la intención de ambos es abrir un segundo espacio en Maricao. Eso requerirá que la pareja dedique el 100% del tiempo a esos proyectos y Martínez desea estar presente.

“Fue una decisión difícil, pero siento que llevo 20 años en el boxeo y aunque no estaba cansado, me senté con mi esposa para conversar y nos vamos a dedicar de lleno a los hogares. Además, mi papá no quería que siguiera en el boxeo”, compartió Martínez, de 29 años.

“Es bien trabajoso y como estamos comenzando, se me hacía difícil estar y quiero pasar más tiempo con mi familia”, agregó.

El centro en Las María les ofrece servicios a 12 personas y los planes son ampliar el alcance una vez en Maricao.

“El hogar es un interés de mi esposa y nos ha gustado trabajar en este ambiente, a pesar de que no es fácil por la cantidad de permisos que se requieren. Pero ya comenzamos el proceso para abrir el otro centro”, afirmó.

Martínez, quien recopiló balance de 21-1-3, sostuvo que su retiro es definitivo.

“Entiendo que tomé la decisión para no volver. No digo que no estaré activo para no subir de peso además de que tengo varios muchachos que les ayudo en el gimnasio. Me voy tranquilo y conforme. No fui campeón mundial, no gané millones de dólares, pero lo poco que hice lo guardé e invertí. Estoy bien y traje gloria a Las Marías. Me voy contento con lo que logré durante mi carrera en el boxeo”, aseguró Martínez.

La última pelea de Martínez ocurrió el pasado marzo durante la cartelera de “Ring City USA” en el Albergue Olímpico en Salinas. Empató con Israel González.