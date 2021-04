( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Christopher “Pitufo” Díaz y Emanuel “Vaquero” Navarrete cumplieron hoy, viernes, con el peso a escasas horas de que se vean desde esquinas opuestas para la pelea estelar de la cartelera de este sábado en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida.

En juego estará el cinturón pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en poder de Navarrete.

Díaz (26-2, 16 KO) fue el primero en pisar la báscula y marcó 125.8 libras. Momentos después, fue el turno de Navarrete. En su pimer intento, se anunció que hizo 126.2 libras. Enseguida, se despojó de la vestimenta para dar justo en el límite.

“(Navarrete) llevaba toda la semana trabajando bastante duro, parece que para hacer el peso, pero no me confío. Como siempre, hice mi parte como un profesional y estoy listo para el sábado”, sostuvo Díaz momentos después de haber concluida la ceremonia con todos los participantes de la función que presentará Top Rank.

Para Díaz, será su segunda oportunidad a una faja significativo. En el 2018 se quedó corto en sus intenciones cuando fue superado por el japonés Masayuki Ito por decisión unánime. Esta vez, cuenta con un puñado de púgiles boricuas que lo han alentado durante la semana camino al compromiso.

“Me siento bien bien, contento con el apoyo de corazón que me están dando los demás muchachos que me ven como un ejemplo”, dijo.

Díaz, de hecho, confesó que las emociones de apoderan de él sabiendo que su momento de consagración podría ocurrir superando Navarrete.

“Pienso en ese momento y se me hace un nudo en la garganta”, sostuvo.

La atracción semiestelar de la velada estará a cargo de Edgar “The Chosen One” Berlanga (16-0, 16 KO) y Demond Nicholson (23-3-1, 20 KO). Mientras el boricua detuvo la romana en 168.2 libras, el estadounidense hizo lo propio en 168.4. Berlanga intentará extender a 17 la racha de nocauts en el primer asalto desde que inició su carrera en el boxeo rentado.

Edgar Berlanga intentará extender a 17 la racha de nocauts en el primer asalto ante Demond Nicholson. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

En otros resultados, el joven de 18 años Xander Zayas (7-0), quien enfrentará a Demarcus Layton (8-1-1), pesó 146.4 libras. Mientras tanto, Josué Vargas (18-1) hizo 141.4 libras y su oponente Willie Shaw 139.8 libras. Ese combate será a 10 episodios.

Joseph Adorno (14-0-1) marcó 135.2 libras y Jemaine Ortiz (14-0) 137. Finalmente, en una reyerta a ocho asaltos Orlando González (16-0) 127.6 y su rival Juan Antonio (15-8) 128.4.

La reyerta entre Orlando González (Izquierda) y Juan Antonio López será a ocho episodios. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Henry “Moncho” Lebrón canceló su participación en el cartel como medida de precaución debido a que sufrió una lesión en una mano.

Las peleas preliminares podrán ser vistas desde las 6:00 p.m. por ESPN+. Las dos estelares desde las 10:00 p.m. por ESPN y ESPN Deportes.