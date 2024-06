Christopher “Pitufo” Díaz quiere ganarse otra oportunidad por un campeonato mundial. Primero tendrá que superar al también puertorriqueño Henry “Moncho” Lebrón cuando se enfrenten el 13 de julio en el Wells Fargo Center en Filadelfia, Pennsylvania.

“Esta pelea significa muchos porque me encaminaría al título mundial. Es casi una eliminatoria para retar a Lamont Roach (campeón de la Asociación Mundial de Boxeo)”, explicó Díaz desde Orlando, Florida.

“Ambos tenemos un acuerdo con Matchroom Boxing. Henry fue el rival que se ofreció y hay que hacerlo. Henry tiene 19-0, pero me he probado contra los mejores del mundo. Nunca le he huido a las peleas grandes”, continuó el barranquiteño.

Díaz (28-4, 18 KO), de 29 años, noqueó a Headley Scott en dos asaltos el pasado marzo durante la cartelera que tuvo como escenario el Coliseo de Puerto Rico.

“Moncho es un peleador que no le huye a la pelea porque tiene su boxeo. He peleado contra diferentes estilos. Moncho viene de la misma escuela de Orlando “Capu” González en Aguadilla. Le tengo mucho respeto en lo personal”, sostuvo.

El púgil está ansioso y, a su vez, entusiasmado por darle continuidad a su carrera en el boxeo rentado después de pausa de casi dos años por razones de salud.

“Estoy contento con lo que estoy haciendo. Me pompea. Tengo a Jorge Linares como mi ‘head coach’. Está trabajando conmigo porque estaba súper interesado. Hicimos un entrenamiento de prueba y desde el primer día conectamos como si fuera mi entrenador por muchos años. Él (Linares) trae mucha energía”, compartió.

Díaz adelantó que su intención es terminar el 2024 con tres combates.

“Lo más seguro es que cerraré contra Roach si acepta la pelea por el título mundial, y luego Oscar Valdez. Me encantaría pelear contra Valdez porque sería llamativa, al estilo de Arturo Gatti y Mickey Ward. Los dos pegamos y peleamos casi los mismos rivales en Emanuel Navarrete y Shakur Stevenson. Nuestros estilos encajan”, concluyó.

Díaz indicó que tiene en agenda hacer un entrenamiento público en el barrio Helechal en Barranquitas el sábado 22 de junio desde las 2:00 p.m. Habrá comidas y regalos para los niños que asistan.