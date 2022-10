( Mikey Williams/Top Rank Inc )

El excampeón mundial de tres divisiones, Vasiliy Lomachenko, y el invicto Jamaine Ortiz renovaron su relación en la ciudad de Nueva York.

Los compañeros de guanteo se enfrentarán en la pelea estelar del evento que tendrá como escenario el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York. El ganador podría ver el camino despejado para una futura cita con el campeón indiscutible de la división ligera Devin ‘The Dream’ Haney.

“Me siento genial. Me siento bien. No puedo esperar para volver al ring el sábado por la noche en el Madison Square Garden. Creo que es un lugar especial para mí. He tenido muchas peleas allí. Entonces, es un lugar de suerte para mí”, dijo Lomachenko, quien detuvo la báscula en 134.6 libras.

Lomachenko (16-2, 11 KO) regresa al ring después de cumplir una temporada en la defensa de su natal Ucrania, una decisión que retrasó su búsqueda en coronarse monarca de las 135 libras.

Duke Ragan y Luis Lebrón (derecha) posan después de los pesajes del viernes en Nueva York. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

“Para mí, fue una decisión fácil (no tomar la pelea ante George Kambosos) porque hay una guerra en mi país. Necesitaba quedarme con mi familia, con nuestra gente y defender nuestro país. En esos momentos, no piensas en el boxeo. No piensas en tu futuro. Solo piensas en salvar tu vida y salvar a tu familia. Eso es todo”.

Mientras tanto, Ortiz (16-0-1, 8 KO) obtuvo el pasado mayo la victoria más significativa de su carrera sobre el excampeón mundial Jamel Herring.

“Esta pelea significa todo para mí. Esto es algo que manifesté en mi vida, eventualmente pelear contra Lomachenko. Y ahora ha llegado el momento aquí en la Meca del Boxeo, el Madison Square Garden. Aprendí muchas cosas durante la pelea ante Herring, como lo hago en cada pelea. Trato de mejorarme. El sábado verán al mejor Jamaine Ortiz”, advirtió.

En acción también estará el puertorriqueño Luis ‘Popeye’ Lebrón (18-4-1, 11 KO), quien buscará frenar una racha de dos derrotas cuando enfrente a Duke Ragan (7-0, 1 KO) a ocho asaltos en las 128 libras.