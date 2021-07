Bryan “Chary” Chevalier no está dispuesto a caer en cualquier trampa que su rival James Wilkins ponga en el camino.

Durante el tradicional encuentro ante los medios de los participantes de la cartelera de boxeo en California, Wilkins agarró a Chevalier por el cuello, lo que provocó que el puertorriqueño respondiera con un bofetón. Enseguida, fueron separados.

“Él (Wilkins) tendrá que resolver un problema dentro del ring. Ya nosotros estuvimos anticipando que vendría con un fronte, pero no pensé que me faltaría el respeto de esa manera y reaccioné”, relató Chevalier.

“No sé si es que está ansioso, nervioso o qué, pero estoy listo porque me prepare bien para la pelea”, agregó.

Chevalier compartió que marcó 126 libras, mientras que Wilkins detuvo la romana en 125.4 libras. En juego estará el vacante cinturón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Este es mi momento. No se pueden cometer errores y mucho menos desperdiciar estas oportunidades porque puede que no llegue una segunda vez. Me prepare bien y aunque siempre que subo al ring llevo dos sacos, confío en que saldré con la victoria para regresar a Puerto Rico con ese cinturón”, afirmó Chevalier.

El duelo del puertorriqueño contra Wilkins será el viernes en la noche, y será transmitida por la página oficial de Golden Boy Promotions en Facebook.