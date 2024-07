( The Associated Press )

El Consejo Mundial de Boxeo expulsó el jueves a Ryan García, quien profirió repetidamente insultos contra los negros y los musulmanes durante una transmisión en directo en las redes sociales.

El mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, anunció la sanción contra García en la red social X.

“Ejerciendo mi autoridad como presidente del CMB expulso por la presente a Ryan García de cualquier actividad con nuestra organización”, escribió Sulaimán. “Rechazamos cualquier forma de discriminación”.

García publicó una disculpa en la misma red social.

“Yo estaba molestando. No quiero que se mate a nadie”, precisó García. “Amo a todos. Perdón si los ofendí”.

Un abogado que representa a García no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press que solicitaba sus comentarios.

El mes pasado, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York suspendió a García un año. Determinó también que su victoria del 20 de abril sobre Devin Haney se invalidaba luego de un resultado positivo de dopaje.