Jayson “La Maravilla” Vélez se dirige al duelo del sábado contra el panameño Jaime Arboleda con una mentalidad distinta. Los púgiles disputarán una eliminatoria de la Asociación Mundial de Boxeo (CMB) en las 130 libras. El ganador tendrá el camino libre para eventualmente retar a uno de los actuales campeones del organismo. Actualmente, Leo Santa Cruz y René Alvarado son los monarcas reconocidos por la AMB.

“Esta es la pelea de título mundial para mí”, aseguró Vélez (29-5-1, 21 KO). “Estoy en una etapa en mi carrera donde todas son así y me he preparado por dar una buena pelea”.

Vélez y Arbolada llevaban meses negociando el combate. Primero se había pautado para el 28 de diciembre y, luego, el 18 de enero antes de acordar para el 8 de febrero en el PPL Center en Allentown, Pensilvania.

“Siempre que me ofrecieron la pelea dije que estaba disponible para, por alguna razón, el lado de Alboreda no aceptaba. Como quiera me mantuve en el gimnasio entrenando haciendo ajustes en las intensidades hasta que nos dieron la fecha definitiva”, resumió Vélez, quien lleva una racha de tres nocauts consecutivos.

“Si haber tenido más tiempo para entrenar me ayudará o no, es difícil decir. Me esmeré en hacer lo mejor para estar preparado porque será una pelea a 12 asaltos”, dijo.

El cartel estará encabezado por dos peleas de título mundial. El cubano Guillermo Rigondeaux enfrentará a Liborio Solís por el vacante cinturón gallo de la AMB. La estelar será entre Gary Russell Jr y Tugstsogt Nyambayar por la faja pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Vélez y Arbolada abrirán la transmisión de Showtime.