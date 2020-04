El futuro inmediato del exboxeador Daniel Santos es impreciso.

Por lo pronto, el dos veces campeón mundial permanecerá en el Complejo Correccional en Bayamón, específicamente la sección 705, aislado de otros reclusos hasta que pueda acudir ante un juez que determinará cuáles serán los remedios a seguir.

Santos, quien ostentó cetro en las 147 y las 154 libras durante su trayectoria en el boxeo rentado, fue arrestado por vandalizar varios vehículos en el concesionario Euro Wheels Auto Corp. localizado en la avenida José de Diego en Puerto Nuevo. La jueza Ilyana Blanco Maldonado determinó causa para por los delitos de daños agravados, obstrucción a la justicia y violación a la Ley de Armas. A Santos se le fijó una fianza de $10,000 que no prestó y fue ingresado a prisión.

Calleja, quien lidera unos proyectos sociales para confiados, explicó que Santos fue examinado por los doctores del Departamento de Corrección para determinar su estado anímico y, además, verificar que contenía sustancias controladas en el sistema.

Daniel no es un nene, es un hombre, pero no se deja ayudar -Víctor Calleja / Presidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico

“Lo ponen en un sector para que pase por el proceso de desintoxicación y ahora mismo está solo en una celda. Lo único que tiene es una cama de cemento con un foam para dormir. No tiene correas, no cabetes en los zapatos para evitar el riesgo de que se vaya a ahorcar o algo por el estilo”, sostuvo.

Calleja, quien preside la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, relató que Santos fue sometido a una batería de pruebas de rigor.

“Verifican todo. Lo llevan a un psiquiatra y, al parecer, determinó que no está loco. Los médicos recomendaron que lo colocaran en una celda regular. Está tranquilo”, compartió.

El reciente incidente violento no es el primero que protagoniza Santos. En el 2019, fue acusado por violencia e intimidación contra agentes del orden público. Asimismo, por el Artículo 5.05 de la Ley de Armas por tener en sus manos un palo de madera al momento de que los oficiales acudieron a la residencia del expúgil en septiembre de 2018 para cumplir con una orden de arresto por otro caso que estaba pendiente. El caso se trató de una acusación por Ley 54 por, supuestamente, haber agredido a una expareja durante un incidente en Bayamón. Durante el priceso, se determinó ‘no causa’ para la radicación de cargos.

“En esa ocasión el juez le dio una oportunidad. Esta vez será otro el juez otro tribunal. Hay que ver porque por otro caso en Carolina está cumpliendo una probatoria y no sabemos si eso tendrá algún peso en este caso”, advirtió Calleja, quien tiene en agenda visitarlo.

“Estaré solicitando al secretario de Corrección (Eduardo Rivera Juanatey) que me conceda la oportunidad para conversar con Daniel a través de un cristal para saber si necesita algo. Ahora mismo a ningún civil le están permitiendo subir para estar con los confinados, solamente los guardias de custodia. Hasta la recreación han cancelado”, dijo.

Calleja no se aventuró a señalar que ha provocado las presuntas actuaciones violentas de Santos.

“No sabemos si está teniendo esos problemas por algún medicamento que esté tomando o una droga. Tampoco podemos decir que es por los golpes que recibió en el boxeo. Simplemente no sabemos. Daniel no es un nene, es un hombre, pero no se deja ayudar”, lamentó Calleja.