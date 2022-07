Cada vez Danielito “El Zorro” Zorrilla abandonaba un gimnasio al concluir una sesión de entrenamiento lo hacía convencido de que le había puesto su máximo esfuerzo.

Sin embargo, descubrió que estaba equivocado y que implementar cambios era necesario si quería colocarse en una mejor posición para disputar un cetro mundial en las 140 libras. Por ello, acudió al tres veces campeón mundial Román “Rocky” Martínez, quien se encargó reformar su régimen.

“Mira como está ese gallito”, murmuró Martínez mientras el púgil de 28 años realizaba sombras dentro del pequeño gimnasio ubicado en el corazón de Dorado.

El físico de Zorrilla (16-0, 12 KO) proyecta los resultados de las largas horas de intenso trabajo y, aunque está complacido, todavía tiene que demostrarlo cuando enfrente al californiano Arnold Barboza, Jr. (26-0, 10 KO) durante la cartelera que tendrá como escenario el Pechanga Resort and Casino en Temecula, California, el 15 de julio.

“Entrenar con Rocky ha sido algo gratificante para mí. Estoy trabajando con un tres veces campeón, así que es un hombre que tiene la experiencia, además de Papo Torres Ese conjunto me hace llegar al 100% de mis entrenamientos”, compartió.

Zorrilla relató que aprendió a mejorar su alimentación, además de establecer unas rutinas que le permiten que el cuerpo se recupere.

“El 100% no es solamente en el gimnasio, también es descanso en la casa, dedicarme al boxeo. Antes tenía que salir a trabajar, pero ahora se me permite ir a mi casa para descansar. Esos son los factores que me hacen llegar a un 100% de preparación”, indicó.

“Entiendo que no han visto lo mejor de mí. Hace dos o tres años me sentía súper ready, pero hoy me visualizo y veo que en aquel momento no estaba ready. Ahora sí. Antes era 24 horas, siete días a la semana y tenía que trabajar, factores que afectaban el rendimiento”, agregó Zorrilla.

El peleador es consciente de que Barboza, Jr. representa un obstáculo en su camino.

El púgil ya se encuentra en Temecula, California, pare el combate del 15 de junio contra ( Suministrada / MCP )

“En el boxeo hay que esperar el turno a bate. Entiendo que esta pelea es eso, una oportunidad para demostrar quién es el Zorro para que los promotores y las demás personas se interesen para poder seguir desarrollando mi carrera”, sostuvo.

¿Entiendes que ganando la pelea contra Barboza te pone en una buena posición para, tal vez al final del 2022, disputar un título mundial?

“Una pelea contra Barboza es grande tanto para él como para mí. De ganar, me posiciona en cualquier momento por un título mundial. Los cambios que hice son del cielo a la tierra. Antes estaba entre un 30% y 40% y en esta pelea se verá. Voy contra un peleador estratégico, bueno, así su récord lo dice. Estoy positivo para pelear y ganar”, aseguró.