La crisis generada por el virus COVID-19 afecta a Danielito Zorrilla por partida doble.

No solamente las cancelaciones de carteleras de boxeo en Puerto Rico y Estados Unidos lo han dejado sin la principal fuente de dinero para mantener a su familia, tampoco puede recibir clientela en su casa para ejercer la profesión de barbero que le hubiese permitido compensar el ingreso perdido.

“Recortaba en mi casa. Tenía un cuarto, pero ya no lo hago porque me decidí dedicarme al boxeo a tiempo completo. La gente me ha dicho que retome la barbería durante esta crisis, pero para evitar el contagio de mi familia y los míos no lo hago”, compartió Zorrilla.

"La cosas es fuerte, pero hay que estar bien de la mente para cogerlo con calma. Lo he sabido hacer. Me quedo tranquilo en casa. Todos estamos expuestos a esto (coronavirus), no solo los boxeadores, pero lo que queremos es salud para los niños y la familia”, agregó.

Zorrilla no descarta tener nuevamente en sus manos la peinilla y las tïjeras para continuar el arte de recortar.

“Quizás si tuviera la necesidad de hacerlo, lo haría. Ahora mismo me estoy dedicando al boxeo. Es una profesión que puedo retomar en cualquier momento, pero quiero dedicarle la juventud al boxeo. Ser barbero está en mí, es mi trabajo y un talento que tengo”, afirmó.

El peso júnior wélter tuvo en agenda pelear el pasado diciembre. No obstante detuvo los planes para tomar un reposo cuando reventó la pandemia en Asia, Europa y, luego, en Estados Unidos.

“Cuando la cosa fue empeorando, decidí aguantarme un poco para estar con la familia a tiempo completo. En los entrenamientos uno descuida un poco la familia. Le dediqué unas semanas. Ahora estoy haciendo mis cosas en casa, brincando, le pego a un saco, hago abdominales, pesas y me mantengo”, sostuvo.

Zorrilla, por otro lado, no está inclinado a participar en carteleras sin espectadores.

“No me han hablado de eso. Estoy concentrado en sobrevivir esta pandemia. Es mi prioridad. Lo demás lo retomo poco a poco. Hacer una cartelera (sin público) no sería bueno para un boxeador. No solamente entrena, también es un ser humano que siente y padece. Si no estoy al 100% no iré a pelear. Si no lo estoy, no peleo porque son oportunidades que se dan una vez en la vida. Para hacer un entrenamiento, tiene que ser en un gimnasio y más al nivel que estoy. En una etapa necesito de las comodidades”, dijo.

Mientras tanto, mantiene la calma esperando por el momento indicado para continuar su carrera.

“Esto no es algo que no está en mis manos. Quisiera que acabara hoy, pero hay que estar tranquilo. Es difícil y no podemos gastar energías en cosas que no están en nuestras manos”, concluyó Zorrilla.