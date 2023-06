Danielito “El Zorro” Zorrilla se percató que el revés a manos de Arnold Barboza Jr. en julio de 2022 era el pie forzado para adoptar cambios si quería regresar al panorama que lo llevaría a un título mundial en las 140 libras.

“Esa derrota me llevó a coger la cosas más en serio”, compartió Zorrilla. “Me eduqué en cuestión de las comidas, los entrenamientos y me moví a diferentes gimnasios”.

La derrota ante Barboza Jr. detuvo el ímpetu de Zorrilla dentro de la categoría súper ligera. Al menos, eso pensó. Sin embargo, surgió la oportunidad para retar a Regis Prograis por la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate será el 17 de junio en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Louisiana.

“El tiempo de la pelea contra Prograis fue inadecuado porque vengo de una derrota que para mucha gente no lucí a la altura. Ahora voy contra uno de los mejores en las 140 libras y eso como que me gusta. Me motiva”, afirmó Zorrilla, quien se encuentra en Springsfield, Massachusetts, entrenando bajo la tutela de Héctor Bermúdez.

“Este reto me gusta porque me están menospreciado de alguna forma u otra. Quiero dar esa sorpresa y entiendo que la daré”, agregó.

Zorrilla escuchó las críticas que llegaron a sus oídos por el desempeño que demostró ante Barboza Jr. que resultó en un amplio revés por decisión unánime.

“Estoy en el boxeo porque me gusta y ser campeón es un sueño. La gente criticó, pero con razones y, en realidad, me hicieron ver que necesitaba coger más serio los entrenamientos. Tenía que estudiar las comidas específicas porque antes no lo hacía. Seré muy distinto porque me eduqué y lo he puesto en práctica. He visto los beneficios porque aunque nadie cambia de un día para otro, soy una versión súper mejorada”, aseguró.