El púgil puertorriqueño Danielito “El Zorro” Zorrilla conoce muy poco de Pablo César Cano, pero eso no impide que reconozca que será la prueba más arriesgada de su carrera.

“No voy con dudas de que voy contra un boxeador que desea lo mismo. En el boxeo no hay enemigo pequeño y la mejor defensa de un boxeador es reconocer que va contra otro boxeador”, dijo Zorrilla, quien se encuentra en Frisco, Texas, sede de la cartelera que tendrá como escenario The Ford Center at The Star.

Cano, de México, tiene un récord de 33-7-1 con 23 nocauts y ha ganado los pasados dos compromisos por nocaut técnico.

“Según los datos, será una pelea fuerte, pero estoy en buenas condiciones. De todo salir bien, me gustaría sacarlo por nocaut rápido, pero dependerá de cómo se desarrolle la pelea. Según los estilos, se espera una pelea complicada”, afirmó Zorrilla (15-0, 11).

El boricua subirá al ring por primera vez desde el pasado marzo cuando recibió varios golpes en la nuca que provocaron que no continuara el combate contra Ruslan Madiyev y hasta requirió atención médica.

“Estoy ansioso, loco de que llegue ese día para ver qué nos queda en el tanque. Fue una experiencia mala y fea que no quiero que se vuelva a repetir. Por eso se hizo un campo de entrenamiento como debe ser para que no se vuelva a repetir”, confió Zorrilla.