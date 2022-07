El campeón mundial de dos divisiones, Danny “Swift García, salió airoso el sábado en la noche en su debut en el peso súper welter, logrando una victoria por decisión mayoritaria sobre José Benavidez Jr. en un evento realizado en el Barclays Center en Brooklyn.

García, tras la pelea, se derrumbó en el ring hablando de sus problemas de salud mental con el reportero Jim Gray de Showtime Boxing, mostrando la autenticidad que lo ha convertido en un favorito de los fanáticos en Brooklyn.

“Me tomé un descanso pasando por cosas mentales, las cosas se oscurecieron, pasé por ansiedad, depresión profunda, solo trataba de ser fuerte”, dijo un García visiblemente emocionado. “Era la presión de la vida, ser un buen padre, simplemente dejarlo salir en este momento, porque todo estaba atrapado dentro. Me llovió durante un año y medio y la única forma de hacerlo mejor era pelear de nuevo. Soy un luchador. Si luchas contra la ansiedad y la depresión, puedes salir de ella, eso es lo que hice hoy. Luche”.

García (37-3, 21 KO) de Filadelfia se ha convertido en un peleador fijo en el Barclays Center desde que encabezó el primer evento de boxeo de la arena en 2012, y su regreso el sábado por la noche contra Benavidez (27-2-1, 18 KO), lo vio elegir su séptima victoria en Brooklyn.

Danny García ataca a José Benavidez. (Showtime / Amanda Westcott) ( Suministrada )

Después de carreras como campeón mundial en 147 y 140 libras, García debutó en 154 libras luego de un descanso de casi 20 meses. Conocido como un experto en contragolpes, García se lanzó al ataque desde el principio y con frecuencia, apuntando al cuerpo de Benavidez en su camino para conectar 153 golpes al cuerpo, el máximo de su carrera, según CompuBox. La velocidad superior de manos y pies de García dejó a Benavidez siguiéndolo durante gran parte de la noche, buscando aterrizar derechas sobre el cacareado gancho de izquierda de García.

El mejor momento de Benavidez llegó en el noveno asalto cuando conectó con una de esas manos derechas y golpeó la cabeza de García hacia atrás, pero no pudo capitalizar el ataque lo suficiente como para cambiar la trayectoria de la pelea.

“Estoy contento con mi actuación”, dijo Benavidez. “Siento que lo hice bien. Estoy peleando en su patio, uno de los mejores, tomé sus golpes como si nada. Pensé que había ganado la pelea. Pero es lo que es, una pérdida te hace más fuerte”.

Danny García realizaba su primera pelea en 20 meses y en las 154 libras. (Showtime / Amanda Westcott) ( Suministrada )

“Es difícil, las cosas no siempre salen como quieres, hay altibajos. Trato de ser positivo, como cuando el doctor dijo que nunca volvería a caminar. No dejé que eso me afectara. Seguí adelante”.

En general, García subió una ventaja de 233 a 117 en golpes conectados y tuvo una tasa de conexión del 31% en comparación con el 20% de Benavidez. Después de 12 rondas, García había hecho lo suficiente para ganar la decisión con puntajes de 117-11, 116-112 y un sorprendente 114-114.

Después de la pelea, García le dio crédito a su padre y entrenador, Ángel García, por permanecer a su lado durante su batalla contra la ansiedad y la depresión.