Danny “Swift” García comprende bien lo que estará en juego cuando suba al ring el próximo 5 de diciembre para retar a Errol Spence Jr.

Aparte de que intentará conquistar los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versiones de la división wélter (147 libras), una victoria sobre Spence podría dar paso para que el boxeador de ascendencia puertorriqueña entre en consideración para uno de los puestos en la lista de los mejor libra por libra del mundo.

El duelo contará como escenario el majestuoso AT&T Stadium en Dallas, Texas, con la presencia de una limitada cantidad de espectadores que deberán regirse por unos estrictos protocolos de salubridad.

“Me siento privilegiado por estar peleando y tener la oportunidad de ser campeón mundial nuevamente”, dijo García (36-2, 21 KO) durante una conferencia virtual para promover el evento que será transmitido en vivo por el sistema ‘pay per view’ de FOX Sports.

“Nunca he sido el favorito durante mi carrera y estoy acostumbrado a jugar ese papel. Simplemente tengo que subir al ring y ser el mismo de siempre. Prepararme 100 por ciento mental y físicamente, ganar asalto por asalto y hacer los ajustes necesarios para salir victorioso”, agregó el peleador que ha reinado en las 140 y en las 147 libras.

García y Spence habían acordado pelear el pasado 25 de enero, pero en octubre de 2019 Spence tuvo un accidente mientras conducía su auto que momentáneamente detuvo su carrera. Luego de un largo proceso de recuperación Spence está listo para tomar las cosas donde las dejó después de victorias sobre Mickey García y Shawn Porter.

“Pienso que Danny es de esos boxeadores que se crecen en el escenario grande. Es un gran peleador, pero a pesar del accidente todavía soy el mejor de la división. Demostraré que soy un gran campeón y él (García) es un gran oponente. Han hablado mucho de que me quitarán los títulos en mi casa en Dallas, pues que sepan que cada vez que peleo frente a mi gente logro el nocuat o lanzo una blanqueada. Estoy 100 por ciento listo para cualquier cosa que Danny traiga a la mesa. Reconozco que Danny tiene una quijada de piedra, pero al final del día haré lo que sea necesario para ganar la pelea”, reaccionó Spence.

García sostuvo que las debilidades de Spence quedaron expuestas precisamente durante los combates contra García y Porter. Sus intenciones será usarlas a su favor.

“Cuando vi esas dos peleas, me percaté que era la oportunidad perfecta para hacerme campeón nuevamente. Este tipo de pelea que produce lo mejor de mí. Me motiva correr esa milla adicional, hacer otro asalto de guanteo y me da esa motivación adicional que necesito”, afirmó García.

Sin embargo, para Ángel García, padre y entrendor del púgil de Filadelfia, Pensilvania, las pasadas peleas tienen poca importancia.

“No miro vídeos de los oponentes de Danny, porque no puedo cambiar lo que traiga el que estará en la esquina contraria. Me concentro en él (Danny) y en las cosas que podamos hacer para que sea mejor. Estamos trabajando en unas cosas para controlar la pelea. Puede que Danny tenga dos derrotas, pero el mundo tiene que saber que hay que respetarlo. No lo ha tenido fácil en este deporte, se ha enfrentado a los mejores y los ha destruido”, afirmó García, padre.