Para el dos veces campeón mundial Danny ‘Swift’ García, resultaría prematuro precisar cuánto tiempo le queda como boxeador y debido a ello quiere aprovechar al máximo las oportunidades que surjan.

“Tengo 38 peleas y todavía me siento bien, pero quiero poder dejar el deporte saludable y con la mente clara”, sostuvo García desde su residencia en Filadelfia.

“Me siento mejor que nunca y no quiero decir que me retiraré para una fecha específica para luego no cumplir como hacen muchos boxeadores. Me iré cuando mi cuerpo no responda igual”.

García buscará, por ello, asegurar su participación en combates significativos en las postrimerías de su carrera. Las alternativas de pelear contra Manny Pacquiao o Mikey García estuvieron sobre la mesa. Sin embargo, ninguna se materializó.

En su lugar, el púgil de sangre puertorriqueña deberá conformarse con enfrentar este sábado en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, al ucraniano Ivan Redkach (23-4-1, 18 KO).

“Desconozco por qué no se acordó una de esas peleas. Se hablaron, pero no se llegaron a unos acuerdos. Las razones no fueron de mi lado”, indicó García.

“Mi trabajo es pelear y la gente tiene que entender que a veces no es tan sencillo acordar peleas. Me gustar hacer tres o cuatro por año, pero no es así de fácil”, sostuvo.

Enfrentar a Redkach podría significar mínimos beneficios para García, pues no disputará una faja mundial. No obstante, subir al ring por primera vez desde abril de 2020 será fundamental para preservar relevancia en la división wélter (147 libras).

“Redkach viene de ganar tres peleas seguidas, así que irá confiado, pero estoy listo porque he trabajado duro para lucir bien, porque tengo que lucir bien porque Redkach no está en mi liga”, observó García de manera analítica.

El evento del sábado será transmitido por Showtime a partir de las 10:00 p.m.

Atento a Puerto Rico

García, por otro lado, destacó que se ha mantenido en constante comunicación con familiares y amigos en la Isla desde los temblores que han sacudido desde el pasado diciembre.

“Hemos visto que durante unos días las cosas estuvieron malas. Estamos buscando las manera de poder ayudar, así que tengo en agenda ir a PuertoRico este año”, afirmó García (35-2, 21 KO).