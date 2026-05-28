El campeón mexicano David Benavidez aterrizó por primera vez en Puerto Rico para ser reconocido este jueves por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras su dominante actuación en su último combate, en el que conquistó los títulos crucero de la OMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Benavidez, quien ya ha sido monarca mundial en tres categorías distintas -supermediano, semicompleto y crucerop-, viene de derrotar a inicios de este mes en Las Vegas al también mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez por la vía rápida.

El peleador ahora ostenta marca invicta de 32 victorias, 26 de ellas por nocaut.

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“Me siento muy bien. Me siento muy feliz con todo lo que mi papá y yo hemos hecho en el deporte del boxeo y es un sueño también estar aquí alrededor de todas las leyendas”, expresó Benavidez durante la actividad celebrada en un restaurante en The Mall of San Juan en Carolina.

Benavidez recibió oficialmente la faja de campeón de la OMB en las 200 libras de la mano de excampeones mundiales boricuas como Miguel Cotto, Juan Manuel “Juanma” López, Iván Calderón y Daniel “La Cobra” Jiménez, así como de las leyendas aztecas Marco Antonio Barrera y Fernando Montiel.

David Benavidez es reconocido por la OMB en Puerto Rico. ( Suministrada )

“Ya que tenemos el (cetro de la) WBO, vamos a pelear con todo corazón para representar", agregó el púgil.

Durante el homenaje, el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, no escatimó elogios hacia el peleador, de 29 años.

“Benavidez es un peleador excepcional, con corazón, ímpetu, voluntad y disciplina”, manifestó Olivieri.

Asimismo, en medio de la actividad, el padre y también entrenador del peleador, José Benavidez, fue reconocido como Entrenador Latino del Año de la OMB.

El progenitor recibió de las manos de su hijo un marco en cristal que poseía una pequeña réplica de un cinturón.

Palabras a su compatriota

Ante preguntas del moderador, Sebastián Martínez, Barrera y Montiel destacaron el crecimiento y la proyección de Benavidez.

“Es uno de los mejores representantes de México... Está empezando a arrimarse para ser el abanderado del boxeo mexicano y mundial”, sostuvo Barrera.

Mientras, Montiel resaltó el mérito de haber subido de división y derrotado al ya campeón establecido Ramirez. Benavidez subió 25 libras para enfrentarlo.

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El futuro

El púgil aseguró, además, que continuará buscando las peleas más exigentes de su carrera para continuar escribiendo historias.

“Ahorita quiero pelear todas las peleas difíciles. Esas son las peleas que yo quiero porque todavía le tengo que demostrar a la gente lo que tengo en mi corazón. Es 100% que yo soy un monstruo”, afirmó.

Benavidez adelantó que espera volver al cuadrilátero en diciembre y que su meta es medirse al campeón de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Norair Mikaeljan, para unificar sus títulos. Otras opciones son los rusos Dmitry Bivol o Artur Beterbiev, ambos en las 175 libras.