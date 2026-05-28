La campeona unificada del peso pluma, la puertorriqueña Amanda Serrano, anunció que contempla retirarse del boxeo al concluir el 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de regresar una vez más a las artes marciales mixtas para enfrentar a la expeleadora Gina Carano.

Serrano, de 37 años, defenderá sus títulos este sábado ante Cheyenne Hanson en El Paso, Texas, en la cartelera MVPW-03.

La púgil puertorriqueña indicó que busca alcanzar las 50 victorias profesionales y empatar la marca de 32 nocauts de Christy Martin antes de poner fin a su carrera, según lo reportó en la noche de ayer Andreas Hale de ESPN.

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Unified women’s featherweight champion Amanda Serrano looks to defend her titles against Cheyenne Hanson in the co-main event of MVPW-03 in El Paso on Saturday.



Here’s Serrano talking about fighting in El Paso and being part of a stacked card that will air on ESPN.#MVPW03 pic.twitter.com/12X1PRxgIW — Sam Guzman (@SamGuzmanTV) May 28, 2026

“He estado aquí por 17 años como profesional. He peleado en las plataformas más grandes y creo que es momento de colgar los guantes”, dijo Serrano a ESPN.

La boxeadora, campeona en siete divisiones, firmó recientemente un acuerdo vitalicio con Most Valuable Promotions y, tras retirarse, asumirá funciones como presidenta de iniciativas para el boxeo femenino.

Serrano también expresó interés en volver a competir en MMA, disciplina en la que posee marca de 2-0-1. La boricua señaló que consideraría regresar a la jaula si surge una pelea contra Carano, pionera del deporte femenino en las artes marciales mixtas.

“Sería bueno compartir la jaula con ella y demostrar mis habilidades”, afirmó Serrano a ESPN.

Serrano continuó el miércoles con la promoción de la cartelera MVPW-03, donde realizó un entrenamiento abierto junto a varias de las principales figuras del evento encabezado por la revancha entre Stephanie Han y Holly Holm.

La campeona unificada del peso pluma participó de la sesión ante fanáticos y medios de comunicación mientras afina detalles para su defensa titular.

El entrenamiento también contó con la presencia de Han, campeona ligera de la AMB, y Holm, excampeona mundial de boxeo y exmonarca de UFC, quienes protagonizarán el combate estelar del sábado. Además, estuvieron presentes la tricampeona Yokasta Valle, la campeona mexicana Lourdes Juárez y la campeona unificada mediana Desley Robinson.

La semana de actividades continuará hoy jueves con la conferencia de prensa oficial en el Coliseo del Condado de El Paso, seguida el viernes por el pesaje público. Ambos eventos serán transmitidos por el canal de YouTube de Most Valuable Promotions y ESPN+.

La cartelera del sábado será transmitida en vivo por ESPN desde el Coliseo del Condado de El Paso. Las preliminares comenzarán a la 1:00 p.m. (hora de montaña) por ESPN+, mientras que la cartelera principal arrancará a las 7:00 p.m. por ESPN.