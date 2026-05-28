La Selección Nacional de Voleibol femenino Sub-17 consiguió el miércoles su primera victoria en la Copa Panamericana de Norceca al vencer en cinco parciales a República Dominicana en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Los marcadores del triunfo fueron 16-25, 25-21, 26-28, 25-20 y 15-8.

Puerto Rico finalizó en el Grupo A con récord de 1-1. Deberá esperar por el partido de República Dominicana (0-1) y Estados Unidos (1-0) este jueves para conocer su destino.l

Los dos mejores primeros lugares clasificados de la ronda preliminar avanzarán directamente a las semifinales, mientras que el tercer mejor primer lugar global, incluyendo el Grupo B y C, disputará los cuartos de final.

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La ofensiva boricua fue liderada por Anna Aquino y Eliany Quiñones con 14 puntos cada una. Arianna Pantojas y Carinialys Kuilan sumaron 12 cada también.

“Siempre la riña entre Dominicana y Puerto Rico en todas las categorías. Es emocionante haber obtenido estas victorias. Fue un juego bien luchado. Ellas por la zona cuatro nos hicieron bastante daño, por lo que hicimos algunos ajustes y pudimos obtener la victoria”, expresó la dirigente puertorriqueña, Leira Ortiz.

El cuarto parcial comenzó con República Dominicana arriba 2-1. Puerto Rico tomó el control gracias a las ejecuciones efectivas de Aquino y Quiñones, mientras Pantojas aportó puntos clave en momentos de presión.

La superioridad ofensiva de las puertorriqueñas, con una ventaja de 14-9 en ataques, resultó determinante para forzar el quinto set.

República Dominicana se recuperó de una desventaja inicial de 3-6 en el tie-break para igualar el marcador a seis con ataques de Leandry Almonte y Shanty Ivette Pérez, además de un error defensivo puertorriqueño. Puerto Rico recuperó el impulso con remates de Quiñones y Pantojas para tomar ventaja 10-7 y mantuvo el control hasta el final. Pantojas selló la victoria con un potente ataque.

Puerto Rico tuvo una importante ventaja en servicios directos (11-5) y se benefició de 36 errores dominicanos. República Dominicana dominó en ataques (60-51). Ambos equipos registraron nueve bloqueos.

Pérez y Almonte fueron las máximas anotadoras del partido con 26 y 24 puntos, respectivamente.

“Tuvimos dificultad con algunas rotaciones por lo mismo de la edad y eso pasó factura en momentos importantes. Puerto Rico hizo un gran partido, supo mantener la presión y las felicito. A nosotras nos queda un camino largo por recorrer”, comentó la entrenadora de República Dominicana, Prisilla Rivera.