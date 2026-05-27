El Pabellón de Tenis de Mesa del Albergue Olímpico en Salinas estrenó este miércoles su nuevo sistema de aire acondicionado, una mejora clave para lo que será la sede principal de preparación de los tenimesistas boricuas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La instalación, indicó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos, fue posible tras una inversión de cerca de $135,000, incluyendo una aportación de $100,000 del expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) David Bernier y la firma Bermúdez & Longo, Díaz-Massó. Los otros $35,000 provinieron del propio Albergue Olímpico.

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Santos compartió a Primera Hora que el sistema de acondicionamiento también abrirá las puertas para recibir delegaciones internacionales de alto nivel.

“Habíamos traído unas personas aquí, pero el calor no lo aguantaba nadie”, aseguró Santos.

Santos dijo que ya el programa nacional, así como los atletas del Albergue utilizaban el espacio para entrenarse, pero la falta de aire acondicionado limitaba para eventos mayores.

Así las cosas, sostuvo una comunicación al respecto con Bernier, también exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“David me preguntó en qué podía ayudar. Le mencioné varias necesidades y cuando hablé del aire acondicionado me dijo: ‘Ahí te puedo ayudar’”, recordó Santos.

Bernier, dentista de profesión, se unió a Bermúdez & Longo, Díaz-Massó, una de las principales firmas de infraestructura eléctrica, mecánica y telecomunicaciones en Puerto Rico, presidida por Francisco “Pancho” Díaz Massó, para aportar a la necesidad.

“Entonces ya se hizo una realidad”, dijo Santos.

Viento en popa

El presidente federativo adelantó que el próximo 12 de julio llegará una delegación de Francia para entrenar junto a los boricuas que participarán de las próximas juntas regionales.

El Equipo Nacional femenino estará encabezado por Adriana Díaz junto a Brianna Burgos, Alondra Rodríguez y Kristal Meléndez. Mientras, el masculino contará con Ángel Naranjo, Jabdiel Torres, Enrique Ríos y Steven Moreno.

Santo Domingo 2026 se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto. El torneo de tenis de mesa está programado del 1 al 7 de agosto.

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“Ahora vamos a poder invitar selecciones a entrenar aquí y tener prácticas de alto nivel sin gastos excesivos. Podemos traer tres o cuatro jugadores y se beneficia todo el mundo”, expresó.

Santos agregó que todavía quedan áreas por mejorar en el complejo, incluyendo sellado de techos, plafones y aspectos estéticos. Sobre tecnología, mencionó que Ramón Álvarez, exdirector ejecutivo del Albergue, trabajará más adelante.

“Lo importante y lo fundamental que es el equipo deportivo, el piso, el aire acondicionado, el espacio y las mesas lo tenemos”, sentenció Santos.