El estelar guardabosque de los Brujos de Guayama, Edison Mora, fue elegido Jugador Más Valioso de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, con el respaldo mayoritario de periodistas, narradores y comentaristas deportivos en una votación coordinada por la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

Mora acumuló 129 puntos, seguido por Carlos Sánchez (Juana Díaz) con 91, Kevin Luciano (Cayey) con 37, Jan Hernández (Yabucoa) con 21, José “Pocholo” Rivera (Comerío) con 19, Antonio “AJ” Jiménez (Las Piedras) con 10 y otros con 30.

“Estoy súper contento, orgulloso y bien agradecido. Esto era algo que tenía en la mira porque era lo que me faltaba y gracias a Dios se nos dio. Es algo que siempre voy a agradecer porque para eso se trabaja. Uno se esfuerza para tener logros como este y le doy gracias a Dios por la salud”, expresó Mora, de 25 años.

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El jugador de los Brujos se consagró campeón bate de la temporada 2026 al conquistar por segundo año consecutivo el liderato ofensivo del torneo. Cerró la fase regular con promedio de .487, producto de 37 imparables en 76 turnos oficiales. Además, anotó 22 carreras, empujó 16 y se robó 12 bases.

De sus 37 hits, 28 fueron sencillos, seis dobles, un triple y dos cuadrangulares. Se trata del segundo campeonato de bateo para Mora en apenas tres temporadas de participación en la Doble A. El jugador fue reconocido como Novato del Año en 2024, conquistó su primer título de bateo en 2025 y repitió como campeón bate en 2026. Además, fue Guante de Oro del jardín central en 2025.

Mora es apenas el tercer jugador desde 1955 en lograr el campeonato de bateo en años consecutivos en la Doble A, igualando la hazaña de Héctor Ayala (1977-1978) y Diómedes Delgado (1988-1989).

“En realidad esto me hace vivir sumamente contento. Estoy sumamente agradecido por todo lo que he logrado. No puedo ni expresar todo el orgullo que siento por todas las personas que me ayudaron a lograr esto”, indicó Mora.

“Todos los premios se los he dedicado a mi familia y a todas las personas que me han ayudado, pero este en especial me lo dedico a mí, por todo el esfuerzo que hice, todo el trabajo que he puesto y todas las veces que no me estaba yendo bien y me pude enfocar con disciplina para ponerle empeño y lograrlo. Es un premio que me llevaré al corazón”, añadió.