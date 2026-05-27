La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) dio a conocer el martes las jugadoras que representarán a la isla en el Norceca Final Four femenino 2026, que se celebrará del 5 al 7 de junio en la Coliseo Salvador Dijols de Ponce.

El evento marcará el primer compromiso internacional del programa nacional en el ciclo competitivo de verano.

La plantilla de Puerto Rico contará con las colocadoras Wilmarie Rivera y Jennifer Nogueras y las centrales Ana Sofía Jusino, Alba Hernández, Adriana Rodríguez y Marcelle Báez.

Asimismo, las esquinas y atacantes serán Valeria Vázquez, Nataly García, Nayeli González, Valeria Rosado, Leandra Mangual y Decelise Champion.

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Mientras, las líberos son Okiana Valle de Jesús y Yaleimid Correa.

“Mi equipo es una mezcla de jugadoras veteranas y jóvenes, y es importante que estas jóvenes adquieran experiencia. Este torneo es el primer test importante antes de los compromisos mayores del verano, incluyendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expresó el dirigente, Juan Carlos Núñez, en declaraciones escritas.

El técnico añadió que algunas jugadoras como la central Neira Ortiz, el sexteto saldrá enfocado en representar al país. Ortiz está actualmente participando de la segunda temporada de la competencia televisiva de baile “¡Claro que baila!” de Wapa Televisión.

“Aunque algunas jugadoras solicitaron descanso y otras tienen compromisos personales, saldremos a defender la camisa de Puerto Rico con las que dijeron presente y se hicieron disponibles. Varias de ellas tendrán su debut con la Selección, lo que será un plus para el programa”, sostuvo.

Puerto Rico iniciará su defensa por la medalla de oro del torneo el 5 de junio a las 9:00 p.m. frente a Costa Rica. Luego, el 6 de junio, también a las 9:00 p.m., enfrentará a Cuba o Trinidad y Tobago. Cerrará su participación el domingo, 7 de junio a las 7:00 p.m. ante México.