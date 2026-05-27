El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) celebrará este miércoles la primera reunión de su Comité Ejecutivo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para evaluar el primer informe del Departamento de Alto Rendimiento (DAR) y certificar los primeros atletas de la delegación boricua.

La presidenta del Copur, Sara Rosario, expresó a Primera Hora mediante una conversación vía telefónica que el jueves se dará a conocer públicamente los nombres de los primeros deportistas certificados para representar a Puerto Rico en la justa regional.

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Los Juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en la capital de República Dominicana.

“Mañana (miércoles) vamos a recibir el primer informe del Departamento de Alto Rendimiento y se certifican a los primeros atletas de nuestra delegación. Recuerda que hay un proceso de certificación por parte del Comité Ejecutivo que nosotros venimos realizando desde Veracruz 2014”, explicó Rosario.

La presidenta detalló que el proceso de evaluación y certificación será dividido en tres reuniones, siendo la de este miércoles la primera de ellas. Las otras dos se llevarán a cabo en fechas posteriores antes del cierre oficial de inscripciones nominales, pautado para el 24 de junio.

Rosario reiteró que este proceso quiere garantizar que los atletas lleguen en condiciones competitivas reales y con posibilidades de luchar por los primeros lugares.

“Ya no nos conformamos con la mera clasificación. Lo que queremos realmente es que los atletas vayan lo mejor preparados posible”, expresó.

Superar a San Salvador 2023

Rosario sostuvo que Puerto Rico proyecta llevar una delegación de entre 380 y 400 atletas, una cifra similar a la que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Allí, los puertorriqueños conquistaron 96 medallas; 25 de oro, 27 de plata y 44 de bronce.

“Seguimos en el estimado de algunos 380 a 400 atletas como máximo”, dijo.

Aunque consideró que es muy prematuro ofrecer una meta concreta de medallas para Santo Domingo 2026, Rosario aseguró que Puerto Rico aspira a sobrepasar la actuación lograda en San Salvador.

“Siempre hay atletas que van en la búsqueda de medallas importantes para el país. Siempre buscamos superar la edición anterior de San Salvador”, manifestó.

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Rosario mencionó que todavía restan algunos eventos clasificatorios en deportes como atletismo y natación, además del torneo clasificatorio de balonmano femenino que actualmente se celebra en República Dominicana.

A buen ritmo

La presidenta también reveló que durante la pasada semana visitó la ciudad de Santo Domingo como parte de sus funciones como secretaria general de Centro Caribe Sports, y aseguró que los preparativos para los Juegos avanzan a buen ritmo.

“Tuvimos la oportunidad de alojarnos en la villa centroamericana como un ejercicio de prueba. La villa está muy adelantada, faltan muy pocos edificios de terminación de puertas, ventanas y la instalación de los muebles básicos por parte de la empresa constructora”, comentó.

Según Rosario, algunas instalaciones deportivas ya están terminadas, mientras que otras, como la de balonmano, permanecen en la etapa final de construcción. Agregó, además, que el equipo deportivo comenzó a llegar a la capital dominicana, y que los organizadores esperan tener todo listo para el 30 de junio.