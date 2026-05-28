Gurabo. Antes de consolidarse como la principal promesa del atletismo puertorriqueño con su histórica participación en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), José Figueroa era un simple joven soñador que buscaba abrir su propio camino en el deporte.

Desde temprana edad, practicó múltiples disciplinas, como baloncesto y voleibol, en el Colegio San Benito de Mayagüez, pero a los 14 años dejó las canchas para enfocarse por completo en el atletismo, motivado por la influencia de su padre, quien lleva su mismo nombre, y de sus hermanas Carolyn y Jomaly, ambas exatletas de la LAI con la entonces llamada Universidad del Turabo. La decisión, sin duda, fue la correcta.

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El velocista mayagüezano acumuló 28 medallas de oro y una de plata en cuatro apariciones en las Justas de Atletismo de la LAI con la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). Sin embargo, fue en la última edición celebrada a principios de mayo donde dejó su nombre plasmado en los libros de historia al quebrar tres marcas nacionales, un logro que tal vez nunca hubiese alcanzado si no fuera por su ética de trabajo.

“Soy un niño soñador y trabajador. Siempre me ha gustado hacer las cosas al pie de la letra. Me considero un joven paciente. Muchas de las cosas que he logrado han sido manteniendo la paciencia. A veces en el deporte nosotros los atletas lidiamos con presión por las metas que tenemos, pero he aprendido que todo es posible con solo soñar, confiar y trabajar”, dijo Figueroa en una entrevista con Primera Hora desde la pista atlética de la UAGM en Gurabo.

“La pasión por el atletismo siempre estuvo. Veía a mi papá correr en maratones y mis dos hermanas eran atletas de lo que fue la Universidad del Turabo, así que prácticamente el ambiente de pista estaba en mi familia. Siempre hice de todo. Antes de meterme de lleno en el atletismo, practicaba baloncesto y voleibol, pero también jugaba pelota y soccer. Mis papás me metieron en el mundo de los deportes, pero solo me decían que me lo disfrutara”, continuó.

José Figueroa antes de una práctica en la pista atlética de la Universidad Ana G. Méndez, en Gurabo. ( alexis.cedeno )

Figueroa, de 21 años, se despidió de las Justas de Atletismo de la LAI en grande al revalidar cuatro medallas de oro en las pruebas de 200 metros y 400 metros, además de los relevos 4x100 y 4x400. En los 400 metros, cronometró 44.49 segundos, con lo que dejó atrás el tiempo del olímpico Ayden Owens-Delerme de 45.07, impuesto en 2022 en el Mundial de Atletismo de Eugene, Oregón. En los 200 metros, registró 20.06 segundos, superando el 20.07 que había conseguido un día antes en las semifinales, mientras que en el relevo 4x100 cruzó la meta en 38.63 junto a sus compañeros Adrián Canales, Yariel Pérez y Ángel Márquez.

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“Esa noche fue sumamente especial. Tenía una mezcla de emociones porque era mi último año. Estaba triste porque se acabó esa etapa de cuatro años de Justas, pero emocionado también por lo que viene. Todos los sacrificios y el esfuerzo que hice se vieron reflejados en ese escenario. Fue un orgullo poder representar a la Universidad Ana G. Méndez y hacer ese gran trabajo, que en gran parte fue gracias a todo mi equipo de trabajo que me respaldó en estos cuatro años”, compartió Figueroa.

Al igual que otros atletas puertorriqueños, uno de los sacrificios que el joven velocista tuvo que realizar para poder comenzar sus estudios universitarios con la ayuda de una beca deportiva fue trasladarse al área metropolitana. Admitió que fue un cambio que le tomó un tiempo asimilar, pero logró adaptarse a vivir solo gracias a la formación recibida por sus padres. Pese a que ya cerró su etapa en la LAI, Figueroa continuará sus estudios por un año y medio más en la UAGM para completar su bachillerato en Biología, con la meta de convertirse en fisiatra o fisioterapeuta en el futuro.

“Yo me veo convertido en un profesional, ya sea como fisioterapeuta o en el área de terapia física. Dentro de la pista, pienso que seguiré siendo un profesional. Espero poder traer medallas para Puerto Rico en competencias como los Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos. Sueño con ser olímpico, estar en una final y pelear por esas medallas. Solo quiero seguir representando la bandera de Puerto Rico”, contestó Figueroa al ser abordado sobre su futuro.

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José Figueroa posa para el lente de Primera Hora durante una entrevista en la pista atlética de la Universidad Ana G. Méndez, en Gurabo. ( alexis.cedeno )

Lo cierto es que la proyección del mayagüezano ya se compara con la de nombres como Javier Culson. El domingo pasado, rompió su propia marca en los 200 metros con un tiempo de 20.02 segundos en el Pure Athletics Sprint Elite Meet, celebrado en Clermont, Florida. Con este registro, Figueroa se posicionó con el undécimo mejor tiempo del año a nivel global, lo que ha hecho que a tan temprana edad personas de otros países lo describan en las redes sociales como “Usain Bolt boricua”.

“Yo sé que con los números que tengo no estoy cerca de Bolt. Él es una leyenda, pero que digan eso de mí me deja saber que estamos haciendo las cosas bien y vamos por buen camino. Pero, aunque se mencionen esas cosas, sigo siendo la misma persona. Todavía no soy campeón olímpico ni campeón mundial, pero eso es a lo que aspiramos”, sostuvo el corredor.

Listo para Santo Domingo 2026

Figueroa tiene previsto representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde podrá probarse con algunos de los mejores atletas de la región del 24 de julio al 8 de agosto. Sin embargo, esta no será su primera participación en el evento, ya que debutó en la edición de San Salvador 2023, donde se quedó a una posición de avanzar a la final.

Pero, antes de competir en Santo Domingo, tiene en agenda participar en el Campeonato Iberoamericano del 29 al 31 de mayo en Lima, Perú; el Campeonato Nacional de Atletismo del 12 al 14 de junio; y el Campeonato Panamericano de Atletismo del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia.

“Me siento superbién. Todos estos campeonatos que vienen ahora me van a dejar saber donde estoy parado. Serán preparación para los Centroamericanos porque es un proceso volver a caer en ritmo después de las Justas. Estamos trabajando para subirnos al podio, así sea bronce, plata u oro”, indicó el boricua.