El combate mediante el cual el el puertorriqueño Jonathan ‘Bomba’ González buscaba hoy lunes coronarse nuevamente como campeón mundial del boxeo en Japón ha finalizado como un combate nulo debido a una cortadura que sufrió el isleño en la ceja sobre su ojo izquierdo.

El pleito ante el campeón de la OMB del peso mosca, Anthony Olascuaga fue detido a los 2:25 minutos del primera asalto. La cortadura fue producto de un cabezazo.

“No fue el resultado que esperábamos pero Dios tiene propósitos para cada cual. Me dieron tremendo cabezazo que me cortaron la ceja izquierda. Quise seguir peleando. Quise llegar a mi esquina para que bregaran la cortadura pero el árbitro no nos dejó”, escribió González en sus redes sociales posterior al abortado combate.

González hizo referencia a que al momento de la cortadura el oficial del encuentro, Robert Hoyle, ordenó que el médico a cargo de supervisar el encuentro revisara la condición de González. Y el mismo inicialmente autorizó que la pelea siguiera activa, sin embargo, segundos después el oficial le preguntó al peleador boricua si estaba bien para seguir en el combate y ante un aparente mensaje de que no podía ver bien al momento, el oficial detuvo la reyerta.

“Respeto mucho el trabajo que hacen los árbitros. Esto no acaba aquí. Ahora a trabajar más duro a ver que es lo que se aproxima. Gracias a mi equipo de trabajo Luis González, Elliott Ramos, Emilio Lozada, Tuto Zabala Jr., Félix Clovis Zabala por todo lo que han hecho por mí. Los veo pronto”, agregó en su mensaje.

Olascuaga de esta manera retiene su título de las 112 libras.

González buscaba coronarse como campeón mundial en una segunda división.