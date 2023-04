El peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga sentía no era el mismo desde que su entrenador Mark Farrait tuvo que salir de su equipo por conflictos entre las respectivas agendas de trabajo.

Sin embargo, ahora que Farrait está de vuelta, Berlanga asegura que el público que asista a su pelea ante Jason Quigley (20-2, 14 KO) el próximo 24 de junio en Nueva York verá el púgil de antaño, aquel que noqueaba a sus rivales en el primer asalto.

“Estuvimos separados tres años y medio, pero estamos juntos nuevamente. Él fue quien me enseñó noquear. Mientras Mark no estaba conmigo, mi estilo cambió, era otro. La manera para como trataba el boxeo era distinta”, sostuvo Berlanga desde Tampa Bay, donde se encuentra entrenando para su compromiso.

Berlanga afirma que, bajo Farrait, ha recuperado el método que le sirvió para darse a conocer como un pegador dentro de la división de las 168 libras.

“Cuando nos separamos, me distancié de un noqueador para concentrarme en ganar los asaltos. Ahora siento que me estoy encontrando nuevamente y así lo verán en junio”, indicó.

El duelo contra Quiley será el primero de Berlanga desde que firmó con Matchroom Boxing luego terminar su relación profesional con Too Rank.

“Me siento emocionado porque el día se está acercando después un año sin pelear. Nueva York es el escenario perfecto para mi regreso. Ha sido una larga espera y no niego que me siento un poco ansioso, pero estoy convencido de que este es la ruta correcta, estoy con una compañía promotora que cree en mí, tenemos la misma visión y no puedo esperar”, dijo.

Berlanga reafirmó que una futura pelea contra el mexicano Sául “Canelo” Álvarez es la meta y no duda que alcanzará ese objetivo.

“Primero tengo que enviar un mensaje contra Quigley. Tengo que lucir inmenso, perfecto y espectacular para seguir el camino hacia Canelo. Siempre habrá presión sobre mí, pero tengo muchas cosas a mi favor y hay personas que simplemente no pueden lidiar con semejante presión. Sé que Quigley tiene mucha energía y que vendrá a pelear, pero no dudo que irá a correr para tratar de sobrevivir. No iré buscando el nocaut, sino que dejaré que llegue solo”, concluyó.