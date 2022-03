Para Edgar “The Chosen One” Berlanga, la lesión que sufrió en el bicep izquierdo el pasado octubre fue el pretexto perfecto para un cambio de escenario.

El peso súper mediano se estableció en Las Vegas, Nevada, durante ocho semanas para completar la rehabilitación en el brazo y, además, entrenar para el compromiso del 19 de marzo en el Madison Square Garden en Nueva York. Esa noche, Berlanga arriesgará ante el canadiense Steve Rolls (21-1, 12 KO) el cetro NABO de la Organización Mundial de Boxeo, versión de las 168 libras.

“Sentí que era necesario salir de la ciudad (Nueva York). He corrido en las montañas, trabajado muy duro bajo un regimen más organizado. Me siento contento”, compartió Berlanga desde Las Vegas.

El peso súper mediano estuvo en Las Vegas, Nevada, durante ocho semanas para completar el programa de entrenamiento. ( Top Rank )

Durante el combate del pasado febrero contra Marcelo Esteban Coceres, el boxeador de padres puertorriqueño no solamente sufrió la lesión, también visitó la lona por primera vez. Aun así, Berlanga preservó el invicto en 18 peleas con una decisión unánime a su favor.

“Necesitaba eso. Pienso que las cosas pasan por una razón. Eso me abrió los ojos para hacer las cosas diferentes. Me alegra que eso haya pasado porque me pude concentrar en la recuperación y hacer un campamento correctamente en Las Vegas”, explicó.

“Será mejor que preparen el popcorn porque verán fuegos artificiales”, concluyó Berlanga.