El súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga llegó la distancia dos veces durante el 2021 luego de comenzar su carrera en el boxeo rentado con una racha de 16 triunfos por nocaut en el primer asalto.

Después de una cirugía para reparar un desgarro en el bíceps, Berlanga (18-0, 16 KO) subirá al ring por primera vez en el 2022 el sábado 19 de marzo para enfrentar a Steve Rolls (21-1, 12 KO) en un combate a 10 asaltos.

El púgil de padres puertorriqueños está listo para comenzar una nueva ristra de nocauts contra Rolls, un veterano canadiense que tiene un par de victorias por nocaut luego de una derrota por nocaut técnico ante Gennady “GGG” Golovkin en el 2019.

PUBLICIDAD

Edgar Berlanga estableció su campo de entrenamiento en Las Vegas, Nevada. ( Micky Williams / Top Rank )

Berlanga lleva su campo de entrenamiento en Las Vegas, Nevada.

“Será un gran año para mí y no puedo esperar para comenzar el 2022 con mi primer evento estelar en Nueva York. Aprendí mucho de mi última pelea y he estado trabajando muy duro para corregir mis errores. Después de mi cirugía de bíceps, elegí hacer mi rehabilitación en Las Vegas para poder no solamente hacer fisioterapia con el mejor equipo en el negocio, sino también concentrarme 100 por ciento en el boxeo”, dijo Berlanga mediante una comunicación escrita.

El encuentro tendrá como escenario el Hulu Theater del Madison Square Garden en Nueva York. También estará activo el cotizado talent de Top Rank Xander Zayas.

“Estoy orgulloso de representar no solo a la ciudad de Nueva York sino también a Puerto Rico. Quiero ser el próximo gran campeón boricua. Mis primeros recuerdos del boxeo son ver pelear a Tito Trinidad cuando era niño, y quiero darle a los puertorriqueños a alguien de quien puedan estar orgullosos”, sostuvo Berlanga.

La función será transmitida en vivo por ESPN y ESPN Deportes (transmisión simultánea por ESPN+) a las 11:00 p.m., hora de Puerto Rico.