Edgar ‘The Chosen One’ Berlanga se considera el verdugo de los boxeadores mexicanos en la división mediana. Ha noqueado en el primer asalto a cuatro oponentes de México y el joven puertorriqueño radicado en Nueva York espera continuar esa tendencia cuando enfrente a Alan Campa el 14 de marzo en la cartelera que Top Rank presentará en el Hulu Theater dentro del Madison Square Garden (MSG).

El duelo será a un máximo de ocho asaltos.

“Espero fuegos artificiales. He entrenado duro para esta pelea porque estoy seguro de que Campa me dará unos asaltos de trabajo”, sostuvo Berlanga (13-0, 13 KO) desde Nueva York.

“Los nocauts en el primer asalto son grandiosos porque es lo que el público quiere ver. Entreno con los mejores compañeros de guanteos para estar listo en caso de que tenga que pelear por muchos asaltos”, agregó.

Berlanga es consciente de que Campa (17-5, 11 KO), quien ha perdido sus pasados dos compromisos por decisión, subirá el ring determinado en regresar a la ruta ganadora.

“Es alguien que ha ido a la distancia. Nadie quiere ver peleas aburrido, al público les encanta el poder de la pegada. Por algo me llaman el señor pestañear, porque (si se distraen) se pueden perder el nocaut”, dijo Berlanga.

El púgil de 22 años adelantó que tiene en agenda hacer un combate en Puerto Rico durante el 2020.

“Es algo que deseo hacer. Tengo una familia grande en la isla y quiero ir para que me vean pelear. La gente en Nueva York ya me conoce, me apoya y estoy seguro recibiré el mismo cariño en Puerto Rico”, concluyó.

El duelo Berlanga-Campa estará disponible por ESPN+.