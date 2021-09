( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Edgar “The Chosen One” Berlanga tiene una advertencia para Marcelo Esteban Coceres.

El fuerte pegador puertorriqueño compartió que ha visualizado lo que ocurrirá dentro del ring durante el combate del 9 de octubre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, y adelantó que no será un final placentero para el argentino.

“He aprendido a ver las cosas en la mente. Uno puede correr 20 millas todos los días y entrenar duro en el gimnasio, pero si la mente está pensando solamente en cosas positivas, uno puede alcanzar otro nivel”, dijo Berlanga, quien disputará con Coceres el vacante cinturón de la Asociación de Norteamérica de Boxeo (NABO), versión súper mediana (168 libras).

Berlanga detalló que integró a un especialista que lo ha ayudado en la técnica de respiración y en la visualización.

“Ya veo las cosas, lo que haré durante la pelea. Eso me ayuda a mantenerme positivo al igual que a mi equipo. Mi poder es mayor ahora. Nunca había pensado de esta manera y ahora me muevo mejor para acomodar los golpes”, insistió.

Jim Fannin 🔥 my ZONE COACH !!! Another level !!!!! pic.twitter.com/4BvzFcwxm7 — Edgar Berlanga Jr (@EdgarBerlangaJr) September 24, 2021

El duelo entre Berlanga (17-0, 16 KO) y Coceres formará parte de la peleas preliminares del combate entre Tyson Fury y Deontay Wilder.

“Se siente bien disputar un título aunque no es mundial. Es otro paso hacia lograr ese objetivo. Como he dicho anteriormente, el boxeo no es una carrera de corta distancia, sino un maratón. Voy paso a paso, con paciencia”, aseguró Berlanga.

Después del compromiso el 9 de octubre, Berlanga tiene en agenda estar nuevamente en el ring el 11 de diciembre en el Madison Square Garden en Nueva York antes de comenzar el 2022 encabezando una cartelera en Puerto Rico.