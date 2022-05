Caguas. Edgar “The Chosen One” Berlanga soñaba con la oportunidad de seguir los pasos de Miguel Cotto como figura estelar durante una cartelera en en la víspera de la Parada Puertorriqueña en Nueva York.

El peso súper mediano (168 libras) cumplirá su sueño en el evento que Top Rank presentará el 11 de junio en el Hulu Theater dentro del Madison Square Garden con la participación de 10 púgiles boricuas. Esa noche, Berlanga arriesgará la faja NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Alexis Angulo.

“Me siento tranquilo y feliz para pelear esa noche, como hizo Cotto, y ahora Berlagna. Reconozco que llenar esos zapatos grandes no será fácil, pero quiero hacerlo. Esa noche será grande”, dijo Berlanga.

Berlanga comenzó su trayectoria por el boxeo rentado con 16 nocauts en el primer asalto, pero las pasadas tres peleas se han ido a la distancia, resultados que han generado críticas. Sin embargo, el púgil no se deja llevar por el ruido exterior.

“En mi pasada pelea estaba molesto porque quería un nocaut para la gente que van para ver uno. Saben que en el boxeo no es así. A veces uno gana y otras no se ven bonito, pero se gana. El 11 de junio quiero ganar de manera impresionante. Angulo vendrá a pelear, viene de frente y eso es bueno porque la gente quiere ver una pelea fuerte”, compartió.

Miguel Cotto aprovechó para conversar con Edgar Berlanga antes de que el peso súper mediano iniciar una sesión de entrenamiento en Caguas. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Berlanga es consciente de que los ojos estarán sobre él dado que una futura oportunidad titular estará en la balanza.

“Siento que esta pelea es grande. Es la que establecerá la barra, así que tengo que ganar”, afirmó.

A diferencia de su pasado campamento, el que completó en Las Vegas, Nevada, Berlanga decidió esta vez establecerse en Puerto Rico.

“Decidí entrenar aquí porque el 11 de junio será un día grande. Quise entrenar en mi Isla. Me siento más cómodo en este ambiente. He corrido por el Viejo San Juan donde he sentido el calor de la gente y eso me sirve de motivación”, compartió Berlanga antes de iniciar una sesión de entrenamiento en un gimnasio propiedad de Miguel Cotto en Caguas.

En el evento también estarán peleando Henry “Moncho” Lebrón, Frevián González, Carlos “Purin” Caraballo, Omar Rosario, Xander Zayas y Orlando González.

“Me siento contento por eso. Me llena de orgullo estar en el mismo evento con todos ellos. Queremos darle una noche especial para Puerto Rico”, concluyó.