Edgar “The Chosen One” Berlanga comenzó a lanzar golpes al aire cuando se hizo oficial su ingreso a Matchroom Boxing. ¿La razón? El púgil puertorriqueño ve en su futuro cercano una cita con el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Primero, deberá sacudir el óxido haciendo una o dos peleas debido a que ha estado inactivo desde junio de 2022. Además, Álvarez tiene un compromiso con el británico John Ryder el próximo mayo en México.

“Escogimos a Matchroom porque nos ofrecieron un mejor futuro para la carrera de Edgar. Las peleas grandes es lo que queremos y eso incluye a Canelo”, sostuvo Edgar Berlanga padre, quien no entró en los detalles económicos de acuerdo.

Berlanga comenzó su carrera en el boxeo rentado en el 2016 como agente libre. Luego, Top Rank le promocionó en los más recientes 11 de sus 20 combates. Sin embargo, el pasado enero terminaron la relación de manera cordial.

“Agradecemos a Top Rank por el trabajo que hizo con Edgar y también con ESPN. Pero estuvimos en desacuerdo por la manera de llevar su carrera a otro nivel. Desde el pasado septiembre estuvimos pidiendo a Ryder, pero nos estaban dando peleas que no eran significativas, que no nos iban a llevar a un campeonato mundial. Eran peleas que no tenían significado para nosotros”, compartió Berlanga padre.

El plan es que el peleador haga una pelea el próximo mayo y después otra antes de enfilar los cañones hacia Álvarez.

“La lista que tenemos es pelear ahora contra el oponente que nos pongan, después hacer otra y entonces Canelo. Queremos pelear contra los mejores. Ya Edgar hizo tres peleas a 10 asaltos y está listo para ir a 12. A ese nivel, entendemos que no es necesario tener el campeonato mundial para ir contra Canelo. Edgar es joven y ganó sus primeras 16 peleas noqueando en el primer asalto. No importa lo que digan, hacer eso es difícil”, destacó.

De hecho, tampoco descartó la posibilidad de medir fuerzas con Jaime Munguía, quien pertenece a Golden Boy Promotions.

“Nos sentamos a hablar con Oscar de la Hoya y Munguia está en el futuro después de Canelo. No se sabe si David Benavidez aguante las 168 libras o suba a las 175. Edgar está haciendo las 168 cómodo, así que nos quedamos”, afirmó.

Berlanga padre mencionó que el sábado se trasladarán a Tampa, Florida, para iniciar el campo de entrenamiento. Asimismo, indicó que pasarán tiempo en Puerto Rico.

“El plan es que Edgar haga una pelea en la última semana de mayo. Nos vamos a acuartelar entre Tampa y Puerto Rico. Ya tenemos una casa casi lista donde se quedarán los muchachos para entrenar”, concluyó.