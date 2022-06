( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Las pasadas tres presentaciones de Edgar “The Chosen One” Berlanga llegaron a la distancia de 10 asaltos. El fuerte pegador espera frenar esa tendencia cuando enfrente a Alexis Angulo en el turno estelar de la función que Top Rank presentará este sábado en el Hulu Theater del Madison Madison Square Garden en Nueva York.

Berlanga (19-0, 16 KO), quien arriesgará el cinturón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) versión de las 168 libras, ganó sus primeras 16 peleas por nocaut en el primer asalto.

“Esto es parte del proceso. Gané todas esas peleas por nocaut y no pude adquirir experiencia. La necesitaba, pero estas pasadas la he podido adquirir que es lo más importante. Para estar en un alto nivel, se necesitan esos asaltos. Como he dicho, este fin de semana es especial para los puertorriqueños y estoy listo para darlo todo”, afirmó Berlanga durante la conferencia de prensa.

Angulo (27-2, 23 KO) no será una presa fácil. Sus dos reveses llegaron a manos de Gilberto Ramírez y David Benavidez, considerados dos de los mejores en la categoría súper mediana.

“Esas derrotas me han dejado grandes enseñanzas y ya veremos qué resultados me darán en mi próximo combate”, dijo Angulo. “Siempre trabajo para buscar la victoria y estaré listo”.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 09: (L-R) Edgar Berlanga y Alexis Angulo le entregaron a Jesselyn Silva un cinturón conmemorativo de la OMB. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Dedicatoria especial

La joven Jesselyn Silva tenía aspiraciones de competir en unos futuros Juegos Olímpicos en la disciplina de boxeo. Sin embargo, recibió un diagnóstico de cáncer y tendrá que colocar a un lado esa ambición.

Berlanga y Angulo le presentaron a Silva un cinturón conmemorativo de la OMB.

“Quiero que me acompañes camino al ring la noche del sábado”, le insistió Berlanga a Silva. “Además de estar peleando por todos los fanáticos puertorriqueños, pelearemos por una joven como Jesselyn que es una verdadera combatiente. Ella está peleando por su vida y hago un llamado a todos los que estaremos participando de la cartelera que le dediquemos cada pelea a ella”.