El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga regresará al ring el próximo 26 de julio, tras un año de inactividad, cuando enfrente al canadiense Steven Butler en una cartelera en el teatro Infosys del Madison Square Garden de Nueva York.

El combate, pactado a 10 asaltos en las 168 libras, fue confirmado el martes por la promotora Zuffa Boxing, con la que Berlanga firmó el pasado abril para abandonar la agencia libre. Su pacto de múltiples peleas marca una nueva etapa en la carrera del boricua, de 29 años.

Berlanga (23-2, 18 nocauts) vuelve al ensogado tras una dura derrota por nocaut técnico en el quinto asalto ante el inglés Hamzah Sheeraz, en una reyerta celebrada el 12 de julio de 2025 en el Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York.

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Del otro lado, Butler (38-5-1, 32 KO’s) viene de derrotar por nocaut a Ramadan Hiseni en el Casino de Montreal, en Quebec, Canadá, el pasado marzo.

El canadiense, de 30 años, llega con una racha de cuatro triunfos consecutivos por la vía rápida. De hecho, seis de sus últimas siete peleas han terminado de esa misma manera.

Le velada también contará con el combate de 12 vueltas entre el excampeón mundial superligero Richardson Hitchins y el mexicano Ricardo Salas.

Hitchins forma parte también de la empresa Zuffa Boxing, liderada por Dana White.