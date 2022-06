Edgar Berlanga aprecia tener a su padre junto su lado en estos tiempos que busca convertirse algún día en un campeón mundial del boxeo. Lamentablemente, no siempre fue así.

El patriarca del joven boxeador, Edgar Berlanga Sr., atravesó por unas complicadas etapas en su juventud que lo llevaron a cumplir breves periodos detrás de unas rejas, realidades que no desea su hijo duplique y, que por ello, se esmera en susurrar al oído de éste cuál es el camino que debe seguir.

Berlanga creció en las calles del Bronx, donde estuvo expuesto a las duras realidades que aquejan a las comunidades, particularmente a los jóvenes que son tentados con sumergirse en un mundo del cual la mayoría no encuentra una salida.

“Somos amigos, pero él también es esa figura paternal”, compartió el púgil de 25 años que se ha convertido en una de las promesas de la empresa promotora Top Rank.

“Siempre hemos sido muy cercanos, especialmente durante mi carrera. Es algo especial para mí porque en el boxeo necesita eso, se requiere esa figura paternal que sea real al 100%. Puedo hablar de lo que sea, la vida, la calle, las mujeres. Muchas personas me han dicho que es mi papa, pero también mi amigo. Ahora que también soy papá, también quiero llevar a mi hijo por el camino correcto”, agregó.

Berlanga puso atención a los consejos de su padre y, hasta la fecha, los ha seguido al pie de la letra.

“Las calles son un mundo diferente, aunque me pasaba en el gimnasio y en la escuela. Mi papá me decía que tuviera cuidado con ciertas cosas, si venía una aglomeración de gente que no hacían las cosas buenas en la calle, que mantuviera la distancia. Fue un consejo muy especial”, dijo el peleador de la división super mediana (168 libras).

Edgar Berlanga agrega que el día que se corone campeón mundial será muy especial para su padre y su familia en general. ( Alejandro Granadillo )

Berlanga padre sostuvo que se esmeró en darle consejos a su hijo para que mantenerlo alejados de las tentaciones que vienen acompañadas con el ocio.

“Aunque vengo de una buena familia, escogí mal en la vida. Estuve preso dos veces y no quería que mi hijo viviera lo mismo. Le enseño y le explico. Desde que él tenía nueve años sabía que podía sería una estrella (en el boxeo). Era cuestión de cuidarlo durante todos estos años. Ese es mi trabajo”, afirmó.

Berlanga se dio a conocer en el circuito aficionado ganando torneos. En el 2016 dio el salto al boxeo rentado. Ganó sus primeras 16 peleas por nocaut antes de que culminara el asalto inicial. Ahora es el campeón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 168 libras con aspiraciones de pelear por una faja mundial y culminar con una coronación.

Edgar Berlanga es actualmente campeón de la NABO y no ha tenido unos bonitos resultados en sus más recientes peleas, pero sigue invicto con marca de 20-0 y 16 KO. ( Especial GFR Media / Stephanie Rojas )

Eso, según Berlanga, ha sido gracias a las advertencias de su padre.

“Papi tuvo razón. Ahora veo a mis amigos y el nivel es diferente. Están haciendo lo mismo. Es una bendición para mí porque me dijo que fuera inteligente”, indicó. “Cuando llegue el día que me haga campeón mundial, será grande para mí, para él, mi familia, porque sacrificó mucho en mi vida. He sacrificado muchos momentos en mi vida por el boxeo y sé que papi comenzará a llorar”.

Cuando llegue el momento, Berlanga le tomará prestada una página del libreto su padre para preparar a su hijo Chosen, quien el pasado 9 de junio cumplió un año.

“Todavía es un bebé, pero hablaré con él para señalarle cuáles son los caminos correctos. Hay que darle muchos consejos positivos”, dijo.