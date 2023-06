Demasiadas cosas transcurrieron en la carrera de Edgar Berlanga (20-0, 16 KO) desde la última vez que peleó en el Teatro del Madison Square Garden en Nueva York. En junio de 2021 salió con una victoria por decisión unánime sobre Alexis Angulo, pero también recibió un castigo de seis meses por parte de la Comisión Atlética de Nueva York por intentar morder a su rival.

Después, terminó su relación profesional con Top Rank para unirse a Matchroom Boxing, empresa que podría allanar el camino para un future enfrentamiento contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Primero, Berlanga regresará al mencionado escenario para un combate contra Jason Quigley (20-2, 14 KO) la noche del sábado.

“Ha sido una pausa de un año, estamos en casa con un nuevo promotor y estoy listo para dar un espectáculo. No me presiono demasiado, otras personas están tratando de decir que Jason es una pelea fácil, pero sé que es una pelea difícil. Nos hemos preparado bien para él, lo respeto mucho a él y a su equipo, pero haremos el trabajo”, dijo Berlanga.

El peso super mediano (168 libras) es consiente que necesita superar a Quigley si desea futuros combates con los principales nombres de la división.

“Hay peces más grandes. Los GGG (Gennady Golovkin), los Jermall Charlo, estos son con los que quiero entrar al ring. Siento que estoy listo y experimentado para entrar con ellos, pero debo darle una paliza a Jason”, advirtió Berlanga.

Quigley, por su parte, intentará aprovechar la oportunidad.

“He manejado ambientes hostiles, así que no es algo que me preocupe. Creo mucho en mí, en mi equipo y en el trabajo que hemos hecho. Sé lo que puede venir ganando esta pelea y eso me emociona. El único pensamiento en mi cabeza es Edgar, no cualquier otro peleador, es solo él y la noche del sábado”, afirmó.

Mientras tanto, el boricua Yankiel Rivera (3-0, 2 KO) medirá fuerzas con Christian Robles (8-0m 3 KO) a ocho asaltos.

“Estoy muy feliz por la oportunidad de volver y pelear en MSG nuevamente. La última vez fue genial y estoy más que preparado para volver. Hay grandes nombres en la división, estamos listos para el sábado y obtener la victoria Luego veremos qué sigue a partir de ahí”, dijo Rivera, quien el pasado febrero superó a Fernando Díaz por decisión unánime.

El evento estará disponible a través de la aplicación DAZN.