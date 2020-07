Edgar ‘The Chosen One’ Berlanga ha ganado sus primeras 13 peleas por nocaut en el primer asalto, pero no está conforme.

El peso súper mediano de sangre puertorriqueña ansía demostrar que es mucho más que un pegador. Tal vez tendrá esa oportunidad esta noche, cuando enfrente a Eric Moon durante la cartelera que Top Rank presentará en ‘La Burbuja’ en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada.

“Estoy cansado de esos nocauts en el primer asalto porque no he podido demostrar que soy un boxeador completo, que puedo hacer algo más que noquear a mis oponentes”, dijo Berlanga. “Existen demasiadas personas que dudan de mis habilidades boxísticas, las que el mundo no ha visto todavía y quiero que las vean”.

PUBLICIDAD

Eso no significa que Berlanga (13-0, 13 KO) lo cogerá suave con Moon (11-2, 6 KO).

Estoy cansado de esos nocauts en el primer asalto porque no he podido demostrar que soy un boxeador completo, que puedo hacer algo más que noquear a mis oponentes. Existen demasiadas personas que dudan de mis habilidades boxísticas, las que el mundo no ha visto todavía y quiero que las vean” -Edwin Berlanga

“Si tengo la oportunidad de obtener el nocaut lo aprovecharé porque es mi instinto. Mi oponente se tendrá que ganar el derecho a pasar al siguiente asalto”, advirtió.

Para Berlanga será su primera experiencia peleando en Las Vegas durante una transmisión de ESPN, que comenzará a las 8:00 p.m.

Edwin Berlanga posa frente a su rival de este martes, al ambos cumplir con su compromiso en la báscula para el combate. El peleador de sangre boricua pesó 169 libras y Eric Moon fijó báscula en 168.7. (Mikey Williams / Top Rank)

“Estoy emocionado porque sé que me verán por televisión. No siento nervios por estar en Las Vegas aunque será diferente porque estoy acostumbrado a tener mi familia conmigo, pero será mi oportunidad para demostrar lo bueno que puedo ser. Soy joven y sigo aprendiendo”, afirmó el púgil de 23 años.

“Amo pelear, la atención, los fanáticos porque esto es lo que he deseado toda mi vida. Es mi momento de brillar y demostrar que puedo ser uno de los grandes”, concluyó.