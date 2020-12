Shakur “Fearless” Stevenson aún no ha deleitado su paladar con un plato de comida puertorriqueña. Tampoco conoce de la música tropical, con la excepción del intérprete urbano y de trap Bad Bunny.

Sin embargo, el destacado boxeador está deseoso de tener la oportunidad de algún día conectarse con la cultura de su padre boricua Alfredo Rivera, quien falleció en septiembre de 2019.

El joven boxeador que representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 tiene hermanos paternos que residen en Puerto Rico, a los que ansía conocer.

“No conozco mucho de Puerto Rico dado a que mi padre murió, pero tengo un hermano y una hermana allá y hemos hablado sobre la posibilidad de hacer un viaje”, compartió Stevenson, quien el próximo 12 de diciembre encabezará la cartelera que la empresa promotora de boxeo Top Rank presentará en la ‘burbuja’ del MGM Grand Hotel en Las Vegas, Nevada.

Rivera estuvo ausente en el crecimiento de Stevenson. No fue hasta que el joven incursionó en el boxeo que se reconectaron y poco a poco fueron estableciendo una relación. No obstante, Rivera sufrió un infarto y no pudo disfrutar el momento cuando Stevenson ganó su primera faja mundial.

“Mi papa llegó a mi vida por una razón y también se fue de esa manera por una razón. Quiero acoger la cultura puertorriqueña porque también es parte de mí. Conozco muy poco y quiero saber más”, compartió.

Grandes planes futuros

Stevenson (14-0, 8 KO) ya saboreó lo que representa ser campeón mundial. En octubre de 2019 venció a Joet González por decisión unánime para conquistar el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 126 libras. Ahora tiene la mirilla puesta en lograr enfrentamientos ya sea con Miguel Berchelt, Joseph “Jojo” Díaz o Gervonta “Tank” Davis.

“Mis planes son convertirme en campeón indiscutible de las 130 libras. Si no puedo hacerlo, unificaría antes de subir de categoría. La pelea contra Davis sería grande, similar a Marvin Hagler contra Thomas Hearns. Dos boxeadores negros, jóvenes y talentosos. Sería una pelea grande”, sostuvo. “Ambos estamos en las 130 libras y es posible que se haga, pero dependerá de Davis si la quiere”.

Mientras tanto, Stevenson está centrado en el compromiso que tiene en agenda el 12 de diciembre ante Toka Kahn Clary (28-2, 19 KO).

“Quiero demostrar todas mis habilidades esa noche”, concluyó.