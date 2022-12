Para Xander Zayas, el 2022 estuvo colmado de lecciones que colaboraron en su crecimiento como boxeador.

Durante el año hizo tres peleas, de las cuales dos ganó por decisión unánime y, a su vez, obtuvo dos cinturones regionales en las 154 libras. También enfrentó un suceso con su salud mientras se encontraba en Australia como parte de la preparación para un combate que tuvo en agenda el pasado junio en el Madison Square Garden de Nueva York. Debido a eso tuvo que cancelar su participación en la cartelera.

El pasado agosto, Zayas (15-0, 10 nocauts) conquistó la faja NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando derrotó a Elias Espada y, luego, sumó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con una decisión unánime sore Alexis Salazar.

El joven de 20 años aprovechó unas cortas vacaciones en Puerto Rico para pasar revista a los sucesos que influenciaron su carrera en el boxeo rentado durante los pasados 12 meses.

-¿Cómo resumes el año?

“Fue de mucho crecimiento y madurez. Aprendí muchas cosas. Fue un buen año. Aprendí tener paciencia, esperar el momento perfecto para hacer las cosas. Obviamente, no se me dio una de las peleas en el año y una de las más importantes, pero después se abrieron las puertas para dos títulos regionales. Eso me demostró que si uno puede esperar y ser paciente para el momento correcto, se abren puertas. Estoy clasificado en tres organizaciones”.

-¿Cuán importante era terminar el 2022 clasificado?

“Bien importante. Era una de las metas que tenía para el 2023. Estar clasificado entre los primeros 15 (lugares) en por lo menos una. Se abrieron las puertas para estar en tres y no me quejo”.

Xander Zayas celebra su triunfo del sábado 10 de diciembre sobre Alexis Salazar en una de las esquinas del cuadrilátero del Madison Square Garden. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

-¿Te arrepientes de la decisión de haber ido a Australia?

“Soy un fiel creyente de que las cosas pasan por una razón. Fui a Australia, al otro lado del mundo donde no todos pueden ir. Vi cosas nuevas, aprendí de culturas nuevas y entrené fuerte. Fue uno de mis mejores campamentos de este año a pesar de que no pude pelear. No me arrepiento de nada y tenía que pasar así”.

-Si fueras a preparar una lista de regalos que te gustaría recibir en Navidad, ¿qué incluirías?

“Una pelea eliminatoria, pelear con excampeones, excontendientes o contendientes a un título mundial, pelear en Puerto Rico y pelear como estelar, ya sea en Puerto Rico, Nueva York o donde se me brinde la oportunidad. Completaría un 2023 perfecto”.

-¿Has pensado en resoluciones para el 2023?

“Seguir trabajando en las cosas que tengo que mejorar. Creo que seguir puliendo en lo que estoy haciendo bien y seguir creciendo. Es lo más importante. El crecimiento nunca de detiene. Nadie para de aprender en el boxeo ni en la vida”.

-¿Tienes algún deseo para Puerto Rico como país?

“Poder traer muchos títulos mundiales; en el futuro hacer peleas en Puerto Rico y que todos se puedan dar una cita si tienen la oportunidad. Traerle mucha emoción es algo que me daría felicidad”.

-¿Cómo disfrutarás las Navidades?

“En familia. Vamos a comer, obviamente, aunque sin pasarme mucho para cuando comience a entrenar no estar tan fuera de forma. Vamos a pasarla tranquilo en familia en Puerto Rico. Era algo que no hacíamos desde hace ocho años, se nos dio la oportunidad este año y la vamos a aprovechar”.