El exreferí de boxeo profesional Joe Cortez ganó la contienda contra el virus COVID-19.

Aunque todavía permanece en un hospital en Las Vegas, Nevada, el puertorriqueño reveló a este medio que las pasadas dos pruebas para detectar el coronavirus fueron negativas. Próximamente comenzará el proceso para regresar a su hogar después de nueve semanas bajo el cuidado de los médicos.

“Estaré uno o días en rehabilitación y después para mi casa”, dijo Cortez desde Las Vegas. “Estuve contra las cuerdas, pero me mantuve fuerte porque no voy a perder esta pelea por mí, mi familia y mi gente de Puerto Rico”.

Cortez fue internado el pasado noviembre y estuvo conectado a un ventilador para que le asistiera en la respiración. Sin embargo, aseguró que solamente tiene conectado un tubo para mejorar la oxigenación de los pulmones.

Estuve contra las cuerdas, pero me mantuve fuerte porque no voy a perder esta pelea por mí, mi familia y mi gente de Puerto Rico -Joe Cortez / Exreferí de boxeo

“Esto (coronavirus) es algo serio, pero puedo decir que estoy limpio. En las dos pruebas que me hicieron salí negativo. Ya no tengo el virus y vamos hacia Adelante. Me siento bien. Nunca había pasado por algo así y tenemos que aprender a escuchar a los doctores, mantener un distanciamiento, usar las mascarillas, no estar en grupos grandes y permanecer en sus casas lo más posible”, advirtió.

“Esto no es un chiste, es real y tenemos que cuidarnos unos a los otros”, continuó.

Cortez explicó que como parte del proceso de rehabilitación, tendrá que recuperar los movimientos de las extremidades luego de permanecer en una cama por tantas semanas.

“Me pondrán a caminar, estar de pie y aprender a ponerme la ropa después de casi dos meses en el hospital”, dijo.

¿Sintió temor?, se le preguntó.

“Sinceramente no tuve miedo porque mi doctor me trajo a emergencias médicas para enseguida comenzar el tratamiento. Uno piensa lo peor, pero hay un Dios está en mi esquina. Quiero ir a Puerto Rico para ayudar a Ia gente y explicar que el COVID-19 es serio porque la vida es importante”, concluyó.

Cortez, de 75 años, fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2011. Oficializó sobre 900 peleas en el boxeo rentado, 170 de estas por títulos mundiales. La última vez que fue asignado a un combate fue en 2012 para Saúl “Canelo” Alvarez contra Josesito López.