La cancelación del torneo clasificatorio de boxeo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a mediados de abril, fue el pie forzado para que el joven púgil Luis Rodríguez optara por dar el salto al profesionalismo.

Rodríguez, de 24 años, tenía aspiraciones de representar a Puerto Rico en la justa olímpica de este año, pero al conocer que el clasificatorio no se iba a celebrar en Argentina, entendió que era el momento indicado para perseguir otra de sus ambiciones y optó por salir del Equipo Nacional. Y firmó un contrato con Rivalta Boxing, del promotor con base en Miami, Florida, Henry Rivalta.

“Intenté clasificar para (Juegos Olímpicos) Río de Janeiro en el 2016, pero no lo hice. Pensé que tendría otra oportunidad cuatro años después con una mayor madurez física y mental, aunque sabía que después de me iría al profesionalismo. Sucedió la cancelación del clasificatorio y decidí salirme del Equipo Nacional. Además, se me estaba haciendo difícil viajar desde Bayamón donde trabajaba como maestro hasta Salinas para entrenar”, relató Rodríguez, quien formó de la escuadra de púgiles boricuas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

Rivalta ya tiene trazado unos planes para Rodríguez, quien comenzará haciendo campaña en la división mediana (160 libras).

“Antes de que se termine el 2021, puedo decir que Luis estará 10-0. Peleará el 11 de junio en una copromoción con Christy Martin. Después en Colombia y peleará el 3, 7 y 11 de julio. Regresará a mediados de agosto en Miami, Florida y, tal vez, en septiembre en Puerto Rico”, explicó Rivalta.

Rodríguez, por su parte, afirmó que no siente presión ante la carga de trabajo al que estará expuesto durante los primeros seis meses de su carrera a nivel rentado.

“En aficionado uno se acostumbra a pelear un fin de semana detrás del otro. Confío en Henry, en el plan de trabajo y me dejo llevar por ellos. Nadie trabaja y entrena más duro que yo”, sostuvo.

“Mi meta a largo plazo es que mi papá no tengan que trabajar y ser campeón. Si lo hago en corto tiempo, mejor porque mi plan es estar en el boxeo 10 años”, concluyó Rodríguez.