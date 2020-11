Para el joven boxeador Danielito “El Zorro” Zorrilla lidiar con extensas pausas en su carrera no es algo nuevo.

En el 2017, se trasladó a Estados Unidos junto a su familia escapando de los estragos que el huracán María dejó durante su paso sobre Puerto Rico. Hubo una pausa en su carrera. Pero al año siguiente, regresó con fuerza al ensogado. Ganó seis peleas, cuatro de ellas por nocaut. Durante el 2019 hizo tres combates en un periodo de siete meses, resultados que lo elevaron a las 15ta posición en las clasificaciones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 140 libras.

Todo parecía indicar que Zorrilla se estaba acercando a una pelea significativa, pero la pandemia del virus COVID-19 frenó esos planes. El próximo 5 de diciembre finalmente subriá al ring para su primera pelea en exactamente 14 meses.

“Uno está ansioso porque desea continuar la carrera, especialmente cuando uno siente que estaba en una buena posición, pero sabemos que es por el COVID. Soy una persona que cojo las cosas con calma y más cuando es una situación que no está en mis manos. Si uno no lo ve así, se vuelve loco esperando por el momento de pelear”, confesó Zorrilla (13-0, 10), quien encabezará el cartel que Miguel Cotto Promotions presentará en el coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan.

La función no contará con espectadores, situación novel para el púgil de 27 años.

“Será mi primera vez peleando así, aunque no me afecta mucho porque cuando estoy en el ring me concentro en la pelea y no en el público. A veces uno se alimenta de esa energía y es bueno, pero también puede trabajar en contra porque se puede dejar llevar”, indicó Zorrilla. “Estaré listo para dar una gran pelea el 5 de diciembre".

El prospecto Oscar Collazo también formará parte del evento.