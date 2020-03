Cuando Stephanie Piñeiro recibió la noticia que los Juegos Olímpicos en Tokio fueron aplazados para el verano de 2021, enseguida sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor.

La boxeadora estuvo un mes acuartelada en el Albergue Olímpico en Salinas entrenando para el clasificatorio en Buenos Aires, Argentina, que también fue pospuesto para una futura fecha que no ha sido determinada. Representar a Puerto Rico en unas olimpiadas ha sido el sueño de toda una vida para Piñeiro y ahora desconoce si podrá cumplirlo.

“Para mí y para cualquier atleta es bien duro. Estuve encerrada entrenando para salir a los clasificatorios y que de momento hagan esto es duro. Me estaba adaptando nuevamente al estilo aficionado porque ya había peleado profesionalmente y es bien diferente. Lo hacía porque mi sueño desde pequeña ha sido estar en unos Juegos Olímpicos y casi se ha ido”, compartió Piñeiro.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció esta semana la posposición de los Juegos Olímpicos en Tokio por la creciente preocupación ante la propagación del COVID-19. Además, cerca del 56% de los 11,000 atletas que potencialmente participarán en las justas mundiales todavía estaban pendientes para lograr sus respectivas clasificaciones.

La joven boxeadora entró en depresión. Se encerró en su residencia en Bayamón aislada del mundo exterior.

“Me enfermé. No soy de las personas que busca ayuda sino de encerrarme y no hablar. No le contestaba llamadas a nadie para pasar el proceso sola”, confesó.

La pausa forzada representa un golpe para las finanzas de Piñeiro.

“Prácticamente vivo del boxeo y no tenía la ayuda económica de la Federación de Boxeo ni del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) porque como había firmado para ser profesional me quitaron las ayudas. Ahora mismo estoy sin trabajo y preocupada porque tampoco puedo hacer una pelea profesional para tener ingresos porque cancelaron todos los eventos”, lamentó. “Vivo de esto para lograr ese sueño si aparecen las ayudas. Necesito buscar dinero para pagar mis cosas y lo primero que pienso en el boxeo profesional”, agregó.

Piñeiro, sin embargo, no pierde la esperanza de que encuentre una solución al dilema.

“Trataría de buscar la ayuda. Si aparece sigo o de lo contrario tendría que renunciar a mi sueño para que no se siga atrasando mi carrera en el boxeo. Por suerte DS Management me está ayudando. Cuando necesito algo me resuelven pagando mis deudas atrasadas”, indicó mencionando a la compañía que maneja su carrera.