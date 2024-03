Para muchos fue extraño el pasado viernes que Amanda Serrano no quiso hacer un contacto cara a cara con la alemana Nina Meinke cuando ambas se pesaron en la que era la última ceremonia oficial previo al combate que fue abortado posteriormente el sábado.

Las razones ya están claras.

La púgil boricua ya andaba en aquel momento con sus ojos afectados por un químico que se puso en el pelo la noche antes cuando una persona le hizo sus trenzas y según lo ha explicado hoy domingo el entrenador Jordan Maldonado a Primera Hora, Amanda evitó el contacto haciendo un intento por esconder de su rival lo que le aquejaba y lo que hasta entonces ella no pensaba le costaría no poder salir a pelear.

“Ella le escondió la mirada, con las gafas y con voltearle la cara, porque en el boxeo si alguien vez que estás adolorido o algo no se ve bien, por ahí es que van a buscar atacarte primero”, dijo Maldonado este domingo al tiempo que contó que el químico que afectó a la boricua también le ocasionó resequedad en la piel de sus manos.

Maldonado abundó que el químico que le afectó la vista a Serrano es un gel de pelo que se llama Braiding Shine Jelo. El mismo le ofrece a sus usuarios un sostenido del cabello bien sólido y que no deje de brillar o comience a botar los llamados ‘flakes’. Desconocía la púgil y su manejador que en las advertencias mostraba claramente que se debe evitar completamente el contacto con los ojos y que de existir el mismo se requiere limpieza con agua y acudir a un médico.

Aquí el producto que usó la peleadora boricua Amanda Serrano. Se llama 'Braiding Shine Jelo' y en la parte de advertencias dice claramente que se debe evitar el contacto con los ojos. ( Suministrada )

“Nunca le había pasado antes. Lo que pasó fue que Amanda el jueves, después de hacerse el pelo, decidió a ir a correr un rato para acostarse en 128 libras y no tener que levantarse el día después a bajar lo que le faltaba para el pesaje. Pero al salir a correr, parece que con el sudor, le bajó el químico con el sudir y le molestó. Cuando ella llegó de correr estaba frotándose los ojos porque le molestaban. Y le dije déjate eso quieto y vete a descansar para que estés listas para mañana. Y aunque ella se bañó y demás, no se lavó los ojos ni acudimos a un doctor. Y al otro día al levantarse me dijo que le dolían los ojos, en especial el izquierdo. Y lo tenía chiquito (cerrado). Eso fue lo que trató que Nina no viera en el pesaje. Y bueno, le echamos gotas pero le ardía mucho. Aún así llegamos el sábado pensando que iba a poder salir a pelear, pero los médicos de la Comisión de Boxeo no lo permitieron. El doctor que la evaluó me dijo que haciendo un examen de su vista periferal no podía ver bien por el lado y eso es un peligro en el boxeo”, dijo Maldonado.

Braiding Shine Jelo en las últimas líneas de su etiquete advierte que se debe evitar el contacto con los ojos. Y que de existir el contacto se debe lavar el ojo con agua tibia y buscar asistencia médica. ( Suministrada )

La situación del ojo inicialmente llamó la atención del doctor que la evaluó cuando miró a Amanda con una luz en el ojo y esta no resistió la luz. Al preguntar qué le había pasado y ver y analizar la situación, el médico no autorizó que Serrano peleara.

“Es bien triste porque estábamos listos y se ha trabajado con esto por meses. Entrenando, haciendo promoción. Nosotros tenemos como 150 personas de donde es Amanda en Nueva York que vinieron para la pelea. Ella ha llorado mucho, pero cosas así suceden”, destacó Maldonado.

“Teníamos muchas razones para salir a pelear. Amanda rompió el récord de asistencia para una pelea de boxeo en este cartel, superando la asistencia que tuvimos contra Katie Taylor. Y rompió también el récord de Bad Bunny con la WWE en Backlash. Ella estaba ready. Y un gel nos ha provocado todo esto”.

Maldonado destacó que ciertamente fue difícil aceptar la instrucción de no salir a pelear. Amanda había logrado reunir casi 18,000 personas en el Choliseo. El ambiente que se sentía en el lugar era increíble. Pero no pudo. Y el su lugar buscó ánimo y valor para salir a hablar con sus fanáticos, apoyada por Tito Trinidad, quien le hizo al público un llamado para entender lo que vivía la campeona.

Serrano además de pedirle perdón al pueblo le ha pedido a su casa promotora que le devuelva al público el costo de las taquillas. Además acordó pagarle el 100 por ciento de su bolsa a Meinke, muy por arriba del 50 por ciento que se le exige a un peleador que falla en poder presentarse a un combate a pagar a su rival.

“Fue una situación inesperada. Ella ha usado ese producto antes. Pero parece que el calor acá al irse a correr hizo que le corriera. Al momento lo que nos ha dicho los médicos es que le causó una reacción alérgica. Mañana lunes nosotros viajaremos a Nueva York y allá iremos a ver nuestros médicos. Pero al momento ella se ve que está mejorando. Tomando Benadryl y con gotas”, agregó Maldonado, apuntando que la chica que le trabajó las trenzas a Serrano no tuvo culpa del asunto y que así se la han hecho saber.

Maldonado abundó que según los médicos que la han visto hasta el momento, el problema se resolverá con descanso y los medicamentos y que no deberá afectar que Serrano vuelva a pelear.