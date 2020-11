El prospecto Oscar Collazo es uno de los tantos boxeadores puertorriqueños que está viendo la luz al final del túnel con el regreso de las carteleras en Puerto Rico.

Luego de muchos meses de pausa debido a la pandemia por el virus COVID-19, Miguel Cotto Promotions romperá el hielo el próximo 5 de diciembre con la presentación de un evento sin espectadores en el coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan.

Al igual que los púgiles que pertenecen a la empresa promotora, Collazo esperó pacientemente por la aprobación del Departamento de Salud y del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para presentar nuevamente carteleras en la isla en medio de la pandemia. Finalmente, tendrá la oportunidad para continuar con su carrera deportiva.

“Desde el principio estuvieron buscado alternativas para que se dieran carteleras en Puerto Rico y finalmente le dieron luz verde para hacerlo bien. Para muchos boxeadores, este es su trabajo y al principio fue frustrante, pero gracias a mi familia y personas cercanas me dieron fuerzas y me aconsejaron para que no permitiera que me comiera la mente”, compartió Collazo (1-0), medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Durante los pasados meses, Collazo se mantuvo entrenando ante la eventualidad de que los eventos regresaran a escena. No pelea desde el pasado febrero cuando debutó en el boxeo rentado con una victoria por nocaut ante el mexicano Vicente Castro (1-4-2).

“Estuve haciendo el trabajo bien en mi casa, ya que los gimnasios estaban cerrados. Estaré listo para el 5 de diciembre. Ya ha pasado casi un año que no estoy en el ring y estaré un poco fuera de distancia, pero contento y agradecido por la oportunidad. Me estuve preparando mental y físicamente sabiendo que este año podía subir al ring”, sostuvo.

Danielito “El Zorro” Zorrilla (13-0, 10 KO) encabezará la función. Miguel Cotto Promotions no ha anunciado el oponente de Zorrilla.