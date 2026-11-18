El boxeo llegará a las escuelas públicas de Puerto Rico como parte de una nueva oferta extracurricular dirigida a niños y jóvenes, mediante un proyecto piloto impulsado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Departamento de Educación y Boxing Bullies, fundación creada por el boxeador Jake Paul.

El acuerdo formalizado por las tres entidades busca acercar este deporte a estudiantes que no necesariamente han tenido acceso a un gimnasio de boxeo, ofrecer alternativas para el uso positivo del tiempo libre y fomentar estilos de vida saludables.

La iniciativa también pretende utilizar el boxeo como una herramienta de formación personal, mediante la enseñanza de valores como el respeto, la disciplina, el autocontrol y la perseverancia.

PUBLICIDAD

“Durante los pasados años hemos trabajado junto a Boxing Bullies para recuperar espacios donde nuestros niños y jóvenes puedan practicar el boxeo. Ahora queremos dar un paso adicional y llevar esa experiencia a las escuelas públicas”, expresó el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri.

El acuerdo amplía la colaboración comunitaria que ambas organizaciones mantienen desde hace varios años y que ha permitido rehabilitar instalaciones y ampliar el acceso al boxeo en 22 gimnasios de distintas comunidades de Puerto Rico.

Por su parte, el director ejecutivo de Boxing Bullies, Francisco Correa, destacó que el programa también busca combatir el acoso escolar y promover espacios inclusivos para las niñas.

“Llevar nuestra misión a las escuelas públicas nos permite llegar a más estudiantes. También queremos que las niñas encuentren en este deporte un espacio de inclusión y oportunidades, inspiradas por mujeres que, como Amanda Serrano, han demostrado que con dedicación y sacrificio es posible llegar a lo más alto”, manifestó.

Amanda Serrano tendrá gimnasio en su honor

La campeona mundial puertorriqueña Amanda Serrano participó en la firma del acuerdo y respaldó la iniciativa. La boxeadora ha conquistado títulos mundiales en siete divisiones de peso y en 2023 se convirtió en la primera persona de Puerto Rico en alcanzar el campeonato mundial indiscutido durante la era de los cuatro organismos principales.

Entre sus colaboraciones con la OMB figuran los Amanda Serrano Championships, un torneo de boxeo aficionado femenino.

Como reconocimiento a su trayectoria, el primer gimnasio que se habilitará bajo el proyecto llevará su nombre y será inaugurado posteriormente.

PUBLICIDAD

“Este reconocimiento no es solamente para mí, sino para todos esos niños, niñas y jóvenes que todavía están buscando una oportunidad para demostrarle al mundo de lo que son capaces”, expresó Serrano.

La atleta sostuvo que espera que el espacio sirva de inspiración para que los participantes encuentren en el deporte una alternativa positiva para sus vidas.

¿Cómo funcionará el programa?

Como parte del acuerdo, la OMB y Boxing Bullies podrán aportar e instalar equipo especializado, además de ofrecer clínicas, talleres, orientación y actividades deportivas en las escuelas.

El Departamento de Educación, por su parte, tendrá a su cargo el acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones, así como la coordinación institucional.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que el proyecto comenzará en escuelas especializadas en deportes del sistema público de enseñanza, mientras se evalúa la posibilidad de extenderlo a otros planteles.

Las actividades se realizarán fuera del horario escolar y estarán supervisadas por personal capacitado, de acuerdo con los protocolos de seguridad del Departamento. También requerirán la autorización de los padres o encargados.

Ramos Parés señaló que el propósito no se limita a identificar talentos deportivos, sino que busca complementar la formación académica y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

Investigaciones apuntan a posibles beneficios del boxeo sin contacto

El potencial del boxeo como herramienta de desarrollo personal también ha sido objeto de investigación científica.

Una revisión publicada en la revista American Journal of Lifestyle Medicine, que examinó 16 estudios sobre programas de boxeo sin contacto físico, encontró resultados preliminares favorables en aspectos como la autoestima, la confianza y el bienestar emocional.

No obstante, la mayoría de las investigaciones evaluadas se realizó con adultos y sus autores señalaron que hacen falta más estudios para determinar el alcance de esos beneficios, particularmente entre poblaciones más jóvenes.

Los hallazgos apuntan al potencial del boxeo sin contacto como una herramienta complementaria para promover el bienestar y el desarrollo personal.